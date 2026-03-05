Cô gái Vương Mang Quả (tên giả) đến từ Hà Nam gần đây khi đang dọn dẹp đồ cũ đã tìm thấy một bức ảnh chụp cảnh mình hồi bé mua hoa quả trên đường phố Thái Nguyên (Sơn Tây, Trung Quốc) vào năm 1999. Trong ảnh, cô bé 3 tuổi cười rạng rỡ bên cạnh một người chủ sạp hoa quả trẻ tuổi.

Sau khi biết tin "chú bán hoa quả" này cho đến nay vẫn đang kinh doanh tại địa điểm cũ, cô đã lặn lội đến Thái Nguyên để chụp lại một bức ảnh mới cùng một người, tại cùng một địa điểm. Cô đã đăng tải hai bức ảnh chung lên Douyin và nhận về gần 1,8 triệu lượt yêu thích, làm nức lòng vô số cư dân mạng.

Cô gái đi quãng đường xa để tìm lại chú bán hoa quả trong bức ảnh thời thơ ấu

Theo báo Cực Mục Tân Văn, ông Dương Quốc Bình, chủ sạp hoa quả hiện nay 49 tuổi, vẫn còn rất minh mẫn. Nhắc về bức ảnh từ 27 năm trước, ông Bình vẫn còn ấn tượng. Ông cho biết năm đó người chụp ảnh trên đường phố rất ít, nên ông có chú ý đến việc cha của cô bé đang chụp hình, nhưng điều khiến ông nhớ nhất chính là nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ.

Vương Mang Quả vốn sinh ra ở Thái Nguyên nhưng lớn lên tại Tiêu Tác. Cách đây không lâu, khi lật lại những tấm hình cũ, cô tìm thấy bức ảnh lúc 3 tuổi và được chị họ cho biết ông Dương Quốc Bình vẫn đang buôn bán tại chỗ cũ. Hai chị em đã hẹn nhau quay về Thái Nguyên để gặp lại người "chú bán hoa quả" vốn dĩ là người lạ này.

Vào ngày 25 tháng 2, Vương Mang Quả đã lặn lội đến con phố năm xưa để tìm ông Bình mua trái cây. Ông cho biết khi nhìn thấy bức ảnh cũ, ông đã vô cùng chấn động, "nhất thời không nhận ra bản thân mình thời trẻ". Việc gặp lại một người lạ giữa biển người mênh mông sau ngần ấy năm là một cái duyên rất kỳ diệu.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến cha của cô gái vì bức ảnh năm xưa đã giúp ông thấy lại hình ảnh phấn đấu thời mới vào đời của mình. Sau đó, ông và Vương Mang Quả đã cùng chụp bức ảnh mới, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

Ông chủ treo 2 bức ảnh nổi tiếng tại sạp hàng

Ông Dương Quốc Bình nhớ lại, năm đó ông từ quê nhà Đại Huyện, Sơn Tây đến Thái Nguyên lập nghiệp, cùng vợ bắt đầu bán hoa quả từ năm 1996. Thời gian đầu khởi nghiệp rất vất vả, ông phải dùng xe ba gác đẩy tay bán hàng rong trên phố. Thoắt cái đã 30 năm trôi qua, giờ đây ông đã sở hữu một cửa hàng hoa quả và có một lượng khách quen ổn định.

Vương Mang Quả giờ đây đã trưởng thành và đang tự khởi nghiệp kinh doanh một cơ sở giáo dục. Đối với việc bản thân bất ngờ nổi tiếng trên mạng, cô cho biết sẽ không thay đổi quỹ đạo cuộc sống và công việc của mình, tương lai vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công việc hiện tại.

Nguồn: HK01