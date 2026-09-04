Đừng để những chuẩn mực thẩm mỹ phù phiếm trên mạng làm lệch lạc cách nhìn nhận của mình.

Chúng ta vẫn cố gắng nói với con rằng học hành vất vả, chăm chỉ và sống nghiêm túc mới là nền tảng vững chắc nhất của cuộc đời. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, những chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng, những cuộc bàn luận ồn ào của dư luận lại vô tình truyền đi một tín hiệu hoàn toàn khác: Ngoại hình đẹp dường như còn có ích hơn cả sự nỗ lực.

Đẹp trai, xinh gái quan trọng hơn cố gắng? Đừng tiếp tục làm lệch lạc giá trị của trẻ!

Gần đây, câu chuyện về buổi ăn mừng đỗ đại học của 1 tân sinh viên ở Triều Sán (Trung Quốc) gây chú ý. Trong đoạn video, trước sự chứng kiến của những người lớn trong gia đình, nam sinh đeo hoa đỏ, nhận học bổng, cùng người thân làm lễ trước tổ tiên và chia sẻ niềm vui đỗ đại học.

Thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là sự chú ý của cư dân mạng hoàn toàn đi chệch hướng. Không mấy ai quan tâm đến việc cậu bé đã thức bao nhiêu đêm để học bài, không mấy ai khen ngợi sự bền bỉ của một đứa trẻ bình thường nhưng không chịu buông xuôi, càng ít người trân trọng tình cảm gia đình và truyền thống đáng quý ấy.

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào ngoại hình của cả gia đình.

Mọi người thi nhau khen bố mẹ đẹp, đường nét gương mặt đẹp, khen cậu thiếu niên sáng sủa, điển trai. Một khoảnh khắc đáng tự hào sau bao năm nỗ lực học tập, cuối cùng lại bị biến thành một màn “hóng chuyện nhan sắc” trên mạng.

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn vào ngoại hình của cả gia đình.

Chua chát hơn, có người còn lấy trường đại học mà cậu bé trúng tuyển ra để trêu chọc, thậm chí đùa rằng tổ tiên chắc sẽ thất vọng.

Ngoại hình chỉ có thể là “tấm vé vào cửa” nhất thời, không thể trở thành “lá bùa miễn tử” của cuộc đời

Không thể phủ nhận rằng ngoại hình đẹp thực sự có những lợi thế nhất định. Trong lần đầu gặp gỡ hay trong các mối quan hệ xã hội hằng ngày, một diện mạo chỉn chu, sáng sủa có thể giúp người khác có ấn tượng tốt hơn. Đó có thể xem là một chút “lợi thế bẩm sinh”. Nhưng hiện nay, quá nhiều người đang phóng đại lợi thế ấy đến mức đảo lộn mọi thứ. Dường như mọi người đang dần mặc định rằng ngoại hình quan trọng hơn nỗ lực, vẻ ngoài quan trọng hơn năng lực.

Một chuyên gia tâm lý cho biết: "Tôi từng tiếp xúc với không ít học sinh THPT, sinh viên đại học. Các em không chịu tập trung học hành nghiêm túc, cả ngày chỉ băn khoăn xem mình có đẹp không, cách ăn mặc có đủ hợp thời không, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự ti và ám ảnh về ngoại hình. Nhìn những quan điểm kiểu “ngoại hình là tất cả” tràn lan trên mạng, các em dần nghĩ rằng: Học hành chăm chỉ quá vất vả, còn đẹp trai xinh gái mới là con đường tắt. Nhưng các con nhất định phải tỉnh táo: Ngoại hình mãi mãi chỉ có thể là một tấm vé vào cửa nhất thời, tuyệt đối không phải lá bùa miễn tử của cuộc đời".

Thiện cảm trong lần gặp đầu tiên không thể giúp một người đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Lợi thế về ngoại hình nhất thời cũng không thể sánh với tri thức được tích lũy qua năm tháng.

Giống như cậu thiếu niên Triều Sán này, điểm sáng đáng tự hào nhất của em chưa bao giờ là một gương mặt đẹp được thừa hưởng từ cha mẹ. Đó là sự bền bỉ của một người bình thường nhưng vẫn lựa chọn cố gắng hết sức

Không phải chỉ khi đạt thành tích đứng đầu hay đỗ vào trường danh tiếng mới được gọi là thành công. Mỗi đứa trẻ biết trân trọng thời gian, cố gắng hết sức và không phụ lòng những năm tháng tuổi trẻ của mình đều xứng đáng được đối xử dịu dàng.

Đừng để những chuẩn mực thẩm mỹ phù phiếm trên mạng làm lệch lạc cách nhìn nhận của mình. Điều quý giá nhất của tuổi trẻ chưa bao giờ là một vẻ ngoài tinh xảo, mà là sự tự tin được tạo nên từ quá trình phấn đấu.