Một binh sĩ Thái Lan bị cáo buộc cưỡng bức thiếu nữ 15 tuổi tại lễ hội Songkran

Phạm Trang |

Một binh sĩ thuộc quân đội Thái Lan đã bị tạm giữ sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 15 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ Khao San (Bangkok) ngay giữa lễ hội nước Songkran.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 14/4, tại một khu vệ sinh nằm trong con hẻm cạnh nhà nghỉ Nap Park, thuộc quận Phra Nakhon. Theo lời kể từ mẹ của nạn nhân, con gái bà đã đi chơi Songkran cùng một nhóm bạn thì chạm mặt nhóm tám người đàn ông có kiểu tóc đặc trưng của quân đội và gọi nhau bằng cấp bậc.

Nạn nhân cho biết một người trong nhóm này đã bám theo cô vào nhà vệ sinh, thực hiện hành vi cưỡng bức và buông lời đe dọa trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô gái đã cầu cứu những người xung quanh, kể lại với anh trai và nhanh chóng trình báo sự việc với cảnh sát tại đồn Chana Songkhram.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý lớn của dư luận sau khi gia đình nạn nhân liên hệ với trang hỗ trợ trực tuyến "Sai Mai Tong Rod" (Sai Mai sẽ sống sót) để tìm kiếm công lý vào thứ Năm vừa qua.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã chính thức xác nhận nghi phạm là Binh nhì Pasit Komahi, thuộc Đại đội Trụ sở, Quân khu 1. Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, phía quân đội cho biết Pasit bước đầu đã thừa nhận có "quan hệ tình dục" với cô gái, trong khi những thành viên khác trong nhóm đi cùng khẳng định không hề hay biết về hành vi của đồng đội.

Hiện tại, nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát để tiếp tục thẩm vấn và phục vụ công tác điều tra. Mặc dù các cáo trạng chính thức vẫn chưa được công bố, phía quân đội khẳng định sẽ không bao che và để vụ việc được xử lý nghiêm minh theo đúng quy trình pháp luật.

Nguồn: Bangkok Post

