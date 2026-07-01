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Một bài đăng chi tiết đám cưới của Taylor Swift đã bị xoá

Tiêu Trang Ngọc Bảo
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Taylor Swift và Travis Kelce đã kết hôn vào ngày 3/7 (theo giờ Mỹ) và thu hút một cơn bão truyền thông không ngừng nghỉ cho đến thời điểm này.

- Ảnh 1.

(Ảnh: Page Six)

Theo các trang tin của Mỹ, đám cưới của Taylor và Travis diễn ra tại Madison Square Garden với sự tham gia của trên 1000 người. Một ngày sau lễ cưới, những bức ảnh lan truyền trên mạng về một chiếc khăn tay màu ngà thêu ren được phát cho khách mời. Chiếc khăn có thêu chữ lồng tên của Swift và Kelce, và bên dưới là lời bài hát "So it's gonna be forever…" trích từ bài hit "Blank Space" năm 2014 của Swift. Chiếc khăn cũng có ghi ngày "3 tháng 7 năm 2026" và địa điểm "Thành phố New York", nơi diễn ra đám cưới.

Nhờ một bài đăng trên mạng xã hội X và giờ đã bị xóa của CEO AMC Aron, khán giả đã hiểu rõ hơn những gì thực sự diễn ra bên trong MSG. Ông viết trong bài đăng của mình: "Nó không giống như Madison Square Garden. Ngay khi bước vào, mọi thứ… sàn nhà, tường, trần nhà… đều được phủ màu đào và trắng. Những bức ảnh phóng to của Taylor và Travis ở từng độ tuổi, từng năm một, từ một tuổi đến cuối tuổi thiếu niên, đều được trưng bày".

"Một phần nhỏ của MSG đã được phong tỏa, hoàn toàn không còn dấu vết của một trận bóng rổ hay khúc côn cầu nào từng diễn ra ở không gian đó" - Aron nói tiếp - "Bằng cách nào đó, một cách kỳ diệu, ai đó đã tạo ra một khu vườn ngoài trời tại một khu nghỉ dưỡng đồng quê tươi tốt tại nơi này. Ở khu vực này, mọi thứ được phủ màu xanh lá cây và trắng. Hoa thật và tôi nghĩ là cả hoa giả được sắp xếp thành mười lăm hàng, mỗi hàng khoảng 75 chiếc ghế. Người ta nói có khoảng một nghìn người tham dự, nhưng đáng ngạc nhiên là tất cả đều mang lại cảm giác thân mật và nhỏ gọn. Mọi thứ đều gần gũi".

Theo một thông cáo báo chí được công bố vài phút sau buổi lễ, Adam Sandler đã chủ trì hôn lễ. TMZ đưa tin rằng anh đã hát một bài hát do chính mình sáng tác cho cặp đôi mới cưới. Khoảnh khắc Swift và Kelce nói "Tôi đồng ý" đã được phát sóng ra toàn thế giới thông qua các bảng quảng cáo kỹ thuật số bên ngoài MSG với dòng chữ "JUST&T ĐÃ KẾT HÔN!"

Thông cáo báo chí sau lời tuyên bố "Tôi đồng ý" cũng tiết lộ một số chi tiết khác về buổi lễ và trang phục ngày cưới của vợ chồng Taylor.

"Trang phục cưới của cô dâu và chú rể được thiết kế bởi Christian Dior Haute Couture" - thông cáo báo chí cho biết - "Những bộ váy này được thiết kế bởi Jonathan Anderson, Giám đốc Sáng tạo của các bộ sưu tập Dior, với sự hợp tác chặt chẽ cùng cô dâu và chú rể".

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