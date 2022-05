He Jiang (sinh năm 1988) xuất phát điểm là con trai của một gia đình nông dân ở thị trấn Nam Bình, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Anh được biết đến là sinh viên Trung Quốc đầu tiên được nhận vinh dự phát biểu trước toàn trường với tư cách đại diện cho toàn thể sinh viên của Harvard tại một buổi tổng kết vào ngày 26/5/2016.

Gia đình không khá giả, vẫn còn nhiều vất vả nhưng bố của He Jiang thường dành thời gian kể chuyện cho 2 cậu con trai trước khi ngủ. Tuy nhiên, mẹ anh không biết chữ nên thường nhờ các con đọc lại những câu chuyện trong sách giáo khoa để học cùng các con, có điều gì không hiểu bà lại yêu cầu 2 con giảng giải.

Nhờ việc này, He Jiang và em trai rất thích những khoảng thời gian được dạy mẹ học. Cũng vì vậy, He Jiang củng cố thêm kiến thức học trên trường cũng như hiểu sâu hơn. Sau khi Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, He Jiang chọn học Thạc sĩ tại Harvard.

Một chàng sinh viên của ĐH Bắc Kinh cũng dành thời gian phần lớn để dạy cho mẹ. Tuy nhiên, đây chỉ là một "mẹo" của người mẹ với hi vọng cậu con trai sẽ chăm chỉ học tập. Thấy con trai mình vốn không phải là một học sinh khá giỏi, trái lại lại khá lười biếng khi còn học tiểu học.

Vì thế, mẹ của chàng sinh viên này đã buộc phải "lừa" con trai rằng trình độ học vấn của mình thấp nên đã bị đuổi việc. Đồng thời, người mẹ cũng mong muốn con trai mình sẽ kể lại những gì đã học được trên trường để bà tiếp thu thêm kiến thức cũng như phục vụ công việc, kiếm được tiền, nuôi sống con.

Xúc động trước những lời chia sẻ của mẹ nên chàng sinh viên đã cố gắng học hành cũng như chia sẻ lại những kiến thức mình đã học được cho mẹ mỗi ngày. Lực học của chàng sinh viên ngày càng tốt hơn và bằng chứng là cậu đã đỗ vào ngôi trường ĐH danh giá bậc nhất Trung Quốc.

Trên thực tế, 2 bà mẹ thông thái này đều sử dụng phương pháp Feynman một cách cố ý hoặc vô ý để giúp con hiểu sâu, nhớ lâu. Tới tỉ phú Bill Gates cũng đã áp dụng thành công công thức học tập này và tôn sùng Feynman là "người thầy vĩ đại nhất mà tôi từng có".

Nhà vật lý đoạt giải Nobel người Mỹ gốc Do Thái Richard Feynman (1918-1988) là người có thể diễn đạt những ý tưởng phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Chính vì vậy, trong phương pháp của ông, điều quan trọng nhất là người học có thể kể lại cho người khác những kiến thức thu được bằng chính ngôn ngữ của mình.

