Binh sĩ Ukraine nạp đạn vào lựu pháo M777.

Cựu sĩ quan tình báo và nhà phân tích quân sự của Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc trả lời với Sputnik: "Sự sụp đổ hoàn toàn của Pokrovsk (Krasnoarmeysk) đã tạo ra tình huống mà Ukraine mất đi một số lữ đoàn tinh nhuệ nhất, một số người lính giỏi nhất của mình".

Theo ông Ritter, những đơn vị được NATO huấn luyện và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu này, bao gồm Lữ đoàn Dù số 25 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38, là "không thể thay thế".

"Điều này sẽ dẫn đến một khoảng trống đáng kể trong các phòng tuyến của Ukraine, mà quân đội sẽ phải lấp đầy bằng quân đội được điều động từ các địa điểm khác, làm suy yếu và làm giảm thêm năng lực của Ukraine tại đó", ông lưu ý.

Pokrovsk cũng là "mỏ neo của vành đai phòng thủ kiên cố của Ukraine tại Donetsk, thuộc Donbass. Và giờ đây, khi mỏ neo đó đã sụp đổ… thực sự không còn vị trí phòng thủ kiên cố đáng kể nào giữa nơi Quân đội Nga sẽ đóng quân và sông Dnepr", nhà quan sát nhấn mạnh.

Chuyên gia Ritter tin rằng việc mất đi vị trí chiến lược và sự suy yếu của các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine sẽ gây sức ép lên Kiev trên một khu vực rộng lớn trải dài từ Zaporozhye và Kherson đến Kharkov.

"Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa về khả năng Quân đội Ukraine không còn nhuệ khí chiến đấu chống lại người Nga. Tôi nghĩ đây là khởi đầu của một sự sụp đổ. Và lần này NATO không có giải pháp nào cả", ông kết luận.

Trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin hôm 1 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk và Vovchansk ở tỉnh Kharkov, cũng như đạt được bước tiến ở những khu vực khác.

Điều bất ngờ là dù Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn với Pokrovsk nhưng tư lệnh quân đội Ukraine khẳng định các đơn vị nước này vẫn cố thủ tại khu vực phía bắc thành trì Pokrovsk, song tình hình vô cùng nguy cấp.

"Quân đội Ukraine vẫn duy trì nỗ lực phòng thủ vô cùng gian nan ở mặt trận Pokrovsk - Mirnograd. Tôi đã làm việc với các chỉ huy từ cấp sư đoàn đến tiểu đoàn.

Trận chiến vẫn tiếp diễn. Các đơn vị vẫn bám trụ ở phía bắc Pokrovsk. Chúng tôi đang chủ động chặn mũi tiến quân của đối phương nhắm vào hai khu vực này", tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm 4 tháng 12.

Ông Syrsky bổ sung rằng trọng tâm hiện tại ở mặt trận là tái tổ chức các tuyến hậu cần, sơ tán thương binh và đối phó với pháo binh, máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, thừa nhận phần lớn trung tâm và khu vực phía nam Pokrovsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Dù các đơn vị Ukraine vẫn hiện diện ở phía bắc, những vị trí này đã bị cô lập và chỉ có thể tiếp tế bằng thiết bị bay không người lái (drone).

Tờ Kyiv Independent dẫn lời một phi công drone giấu tên nói rằng Nga thường triển khai các phân đội bộ binh để xâm nhập và phá vỡ phòng tuyến Ukraine, sau đó những nhóm tăng viện sẽ xuất hiện để củng cố vị trí vừa giành được và bao vây cứ điểm đối phương.

"Thật ngu ngốc khi để họ bị bao vây ở đó. Phòng tuyến gần Pokrovsk cần được củng cố, nhưng giới chỉ huy lại giữ chân họ trong thành phố", người này cho hay.

Thành phố Mirnograd lân cận cũng đối mặt với tình trạng ngày càng nguy kịch. AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về xung đột Ukraine, hôm 3/12 công bố bản đồ cục diện chiến trường, cho thấy lực lượng Nga đã bao vây Mirnograd và đang triển khai các mũi tấn công từ ba hướng.

Đây sẽ là cuộc bao vây toàn diện đầu tiên của Moskva kể từ trận Mariupol năm 2022, do quân đội Nga vẫn thường để một lối thoát cho đối phương trong những chiến dịch tấn công loạt thành trì ở tỉnh Donetsk trước đây.

Các chỉ huy Ukraine cho biết nỗ lực tiếp tế cho Mirnograd gặp nhiều khó khăn, do không có phương tiện nào đi qua được hành lang đường bộ kể từ tháng 10, mọi hoạt động vận chuyển đều phải dựa vào drone

Một chỉ huy thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 Ukraine tiết lộ rằng Mirnograd đã bị bao vây gần một tuần qua và lần tiếp tế thành công cuối cùng là ngày 12 tháng 11. "Các trận chiến đang diễn ra như địa ngục", một sĩ quan cấp cao mô tả.