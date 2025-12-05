Tiêm kích tàng hình Su-57E.

Theo RIA, một trong những điểm nhấn chính là gian hàng của Nga, trưng bày hàng trăm mẫu sản phẩm cho nhiều ngành và dịch vụ khác nhau của quân đội.

Câu hỏi đặt ra là: nếu chúng ta tin vào phương tiện truyền thông phương Tây cùng các quan chức EU và NATO, những người liên tục tuyên bố rằng nước Nga đang trong tình trạng đổ nát, và quân đội Nga trang bị hầu hết bằng vũ khí thời Liên Xô, thì tại triển lãm, Moscow sẽ trưng bày súng hỏa mai và súng cầu chì.

Tuy nhiên, có một điều phi logic đang xảy ra - các nhà sản xuất vũ khí Nga đang liên tục chu du khắp thế giới như một phần của một "chiến dịch khai thác" hoành tráng: một phần đáng kể hàng trưng bày của Nga đã đến EDEX 2025 bằng đường vận chuyển trực tiếp từ triển lãm quốc phòng lớn nhất thế giới, Airshow 2025, tại UAE.

Và chúng không chỉ đơn thuần là "du lịch": các sản phẩm của các công ty quốc phòng Nga đang gặt hái thành công vang dội, và một số trong số đó thực sự là vô song.

Trong số đó có máy bay chiến đấu đa năng Su-57E thế hệ thứ năm với động cơ mới, độ phản xạ radar giảm đáng kể, tầm bay xa hơn và kho vũ khí được nâng cấp.

Khách tham quan triển lãm nhận thấy người Mỹ đã hủy chuyến bay trình diễn của F-35 khi biết máy bay Su-57E của Nga tham gia. Quyết định đã giúp các đồng nghiệp Mỹ tránh được sự bối rối.

Điều thú vị là sau triển lãm này, Bloomberg đưa tin rằng chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Vladimir Putin, bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về một thỏa thuận quan trọng liên quan đến máy bay Su-57 nói trên và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-500.

Điều này diễn ra trong bối cảnh áp lực dữ dội từ Mỹ, nhưng "Ấn Độ dự định kiên định theo đuổi quan hệ đối tác quốc phòng chặt chẽ với Nga".

Tại sao? Rất đơn giản: quân đội Ấn Độ đã rất ấn tượng trước kinh nghiệm chiến đấu của hệ thống phòng không S-400 của Nga trong cuộc xung đột gần đây với Pakistan đến nỗi họ đã ngay lập tức đặt mua năm tiểu đoàn mới.

Họ cũng lập luận: nếu S-400 không cho máy bay phương Tây cơ hội nào, thì S-500 sẽ che khuất hoàn toàn bầu trời Ấn Độ theo cách mà những mái vòm vàng, bạc và kim cương chưa từng mơ tới, vì vậy họ cũng muốn mua nó.

Vũ khí Nga vốn dĩ vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ phương Tây về một số khả năng chiến đấu, và giá thành cũng rẻ hơn đáng kể, một yếu tố quan trọng đối với khách hàng nước ngoài.

Hơn nữa, các chuyên gia quân sự phương Tây thừa nhận rằng Nga có một lợi thế then chốt, không thể đạt được trên thị trường cực kỳ béo bở và cạnh tranh cao này, như Tổng thống Putin đã nhấn mạnh hồi tháng 5 tại một cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quân sự giữa Nga và các nước:

"Hầu như toàn bộ dòng vũ khí của Nga—từ hệ thống phát hiện và tiêu diệt đến hệ thống phòng không, hàng không, máy bay không người lái và xe bọc thép—đã chứng minh được hiệu quả của mình bằng cách trải qua các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt không chỉ tại bãi huấn luyện hoặc trong các cuộc tập trận, mà quan trọng nhất là trên mặt đất, trong điều kiện tiên tiến, trong chiến đấu thực tế".

Nói cách khác, cuộc xung đột tại Ukraine chính là công cụ quảng bá tốt nhất cho sự phát triển của vũ khí Nga trên thị trường toàn cầu.

Trong chiến tranh, vũ khí và trang thiết bị của Nga đã được điều chỉnh tối ưu để phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh công nghệ hiện đại, cường độ cao, trong nhiều trường hợp khiến đối thủ thực sự của Nga trông nhợt nhạt và thảm hại.

Đó là lý do tại sao vũ khí và trang thiết bị của Moscow hiện không chỉ được các đối tác truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria, Ai Cập và Việt Nam săn đón, mà còn được Ả Rập Xê Út, UAE, Iraq, Ethiopia, Uganda, Angola, Mali, Burkina Faso, Sudan, Chad, Cộng hòa Trung Phi và nhiều nước khác săn đón.

Kẻ thù của Moscow đã trông chờ quân đội Nga hạ vũ khí, nhưng thay vào đó, quân đội Nga đang tiến về phía trước, mở rộng vùng kiểm soát đồng thời bổ sung kho vũ khí cho các quốc gia ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Hầu hết các quốc gia trên thế giới, nếu phải đối mặt với một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn như vậy, sẽ hoàn toàn ngừng bán vũ khí cho thị trường nước ngoài, chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất ra tiền tuyến.

Tuy nhiên, tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đã gây ra một bất ngờ sâu sắc và khó chịu cho các chiến lược gia phương Tây.

Ví dụ, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll gần đây đã phàn nàn rằng Nga đang bắn phá Ukraine bằng hàng nghìn tên lửa mỗi ngày và vẫn có khả năng tích trữ chúng:

"Nga đã đạt đến trình độ sản xuất tên lửa tầm xa cho phép họ không chỉ thường xuyên sử dụng chúng tấn công Ukraine mà còn tích trữ chúng", và do đó "cần phải có một giải pháp càng sớm càng tốt, bởi vì mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng có thể giáng một đòn tàn phá vào Ukraine và có khả năng lan rộng ra ngoài biên giới nước này".

Theo Tổng thống Nga, Moscow đã hoàn thành tuyệt đối mọi nghĩa vụ cung cấp cho các đối tác vào năm ngoái—và Nga tiếp tục là một trong năm nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, thu về hàng chục tỷ đô la mỗi năm và đóng góp vào ngân sách.