MONO xuất hiện điển trai tại Hà Nội, làm giám khảo dance battle

Tối 7/3, ca sĩ MONO đã có mặt tại một sự kiện thời trang diễn ra ở Hà Nội. Nam ca sĩ xuất hiện ở phần cuối chương trình và cũng là gương mặt được khán giả mong đợi nhất trong đêm.

MONO diện trang phục thể thao năng động, khỏe khoắn khoe vẻ ngoài điển trai. Anh thoải mái trò chuyện, giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ cũng chia sẻ về nguồn cảm hứng vận động trong cuộc sống hằng ngày cũng như tình yêu dành cho âm nhạc – lĩnh vực giúp anh kết nối với đông đảo người hâm mộ trẻ.

MONO xuất hiện khỏe khoắn, điển trai trước sự hò reo của khán giả có mặt.

Phần thi dance battle đầy sôi động.

Ở phần giao lưu, MONO tham gia hoạt động dance battle với vai trò giám khảo đặc biệt. Thử thách vũ đạo đã mang đến bầu không khí sôi động khi nhiều bạn trẻ hào hứng bước lên sân khấu thể hiện cá tính và nguồn năng lượng sáng tạo.

Sự tương tác gần gũi giữa MONO và cộng đồng người hâm mộ không chỉ góp phần khuấy động không khí sự kiện mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống năng động.

MONO trò chuyện với khán giả trong phần giao lưu.

MONO , tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Anh chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 2022 với album đầu tay 22, nhanh chóng gây chú ý với ca khúc " Waiting For You ". Với phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh trẻ trung cùng khả năng vũ đạo, MONO dần tạo dấu ấn riêng trong V-pop và thu hút lượng lớn khán giả trẻ.

Phần trình diễn bóng nghệ thuật.

Ngoài MONO , sự xuất hiện của vận động viên đá bóng nghệ thuật Nguyễn Ngọc Phát và cầu thủ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) với màn biểu diễn tâng bóng nghệ thuật cũng khiến bầu không khí sự kiện trở nên náo nhiệt. Những kỹ thuật điêu luyện của cả hai khiến nhiều khán giả có mặt không khỏi trầm trồ và hò reo thích thú.