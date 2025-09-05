Chuyến xe “ồn” nhất A80: Hội sao Việt tưng bừng mở mini concert quốc gia, MONO “nhạc nào cũng nhảy”

Lúc 6h30 sáng ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm. Đây là một trong những sự kiện trọng đại nhất của cả nước, quy tụ hàng chục nghìn người dân xem trực tiếp và hàng chục triệu khán giả khắp Việt Nam dõi mắt qua màn hình, tạo nên bầu không khí gắn kết, tự hào.

Sau bài Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu được triển khai. Xuất hiện tại nơi đây còn có Khối nghệ sĩ thuộc nhóm ngành Văn Hoá - Thể Thao. Họ là những người được tuyển chọn từ nhiều đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long…

Một loạt gương mặt đình đám Vbiz có thể kể đến như Mỹ Tâm Đen, Hoàng Thuỳ Linh, Trang Pháp, MONO, Kiều Anh, Phương Mỹ Chi, Erik, Đức Phúc… Ngay sau khi kết thúc Đại lễ, không ít video ghi lại được hậu trường trước thềm diễu hành và đã nhận về nhiều lượt tương tác trên MXH.

Huỳnh Lập chia sẻ chuyến xe đưa nghệ sĩ đến điểm tập kết bị tắc đường. Để giết thời gian, một mini concert đã được tổ chức tại chỗ, từng tiếng “hey hey hey” vang khắp chuyến xe. Dàn sao từ Trang Pháp, MONO, Tuấn Cry, Trương Quỳnh Anh… thi nhau ca hát nhiều bản hit như Bắc Bling, Waiting For You … Kiều Anh còn trổ tài “múa đồng” trên nền nhạc Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn.

Khối nghệ sĩ tổ chức concert trên chuyến xe bị tắc đường

Rạng sáng nhưng mọi người vẫn quẩy hết mình

MONO nhiệt huyết nhất khi bài nào cũng tham gia góp giọng

Ca Nương Kiều Anh "múa mồi"

Người hâm mộ vừa thích thú, vừa trêu vui đây là chuyến xe ồn nhất thế giới, đồng thời hỏi rằng “bác tài có ổn không”. MONO thì tích cực tham gia hát hò nhất, nhạc nào cũng nhảy.

Tại điểm tập kết Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), dàn cast Mưa Đỏ gồm Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Đình Khang, Steven Nguyễn, Hoàng Long cùng các ngôi sao khác như Lương Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Đỗ Duy Mạnh… đã hát vang ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn đầy tự hào và tình cảm. Màn giao lưu văn nghệ vui vẻ còn có sự tham gia của người dân xung quanh và các diễn viên múa.

Dàn cast Mưa Đỏ cùng các bông hậu hòa ca Còn Gì Đẹp Hơn (Clip: Thanh Xuân)

Màn khởi động thanh quản qua bản hit Còn Gì Đẹp Hơn cũng thu hút lượt xem lớn, người xem tán dương tình đoàn kết và sự gần gũi giữa nghệ sĩ và người dân trong dịp lễ lớn như A80. Giữa hàng trăm, hàng nghìn lá cờ giăng lối cả khu phố, bầu không khí càng trở nên rộn ràng và huyên náo hơn qua âm nhạc và sự thân thiện của các nghệ sĩ. Cả Quán Thánh rực rỡ màu cờ sắc áo và âm thanh tự hào.

Cả Quán Thánh rực rỡ màu cờ sắc áo và âm thanh tự hào

Ở một video khác lúc 3h sáng tại Quán Thánh, Hoàng Yến Chibi và Phương Thanh đã có màn “song kiếm hợp bích”, khởi động thanh quản với các Gió em. Bộ đôi Chị Đẹp ngân nga nhiều ca khúc như Đợi Bàn, In The Dark … trong lúc đợi tới giờ diễu hành và màn đồng diễn nghệ thuật. “Bé Chanh” với chiếc “phổi sắt” so trình với “thánh baby voice”, tạo nên bản hoà ca mãn nhĩ người xem.

Phương Thanh và Hoàng Yến Chibi mở mini concert Chị Đẹp cây nhà lá vườn