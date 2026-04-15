Món quà mẹ kế của chồng tặng cháu nội đầy tháng khiến tôi sục sôi quyết tâm "trả cả gốc lẫn lãi" sau 5 năm

Ngày đầy tháng con trai tôi, mẹ chồng chỉ mừng đúng 200 nghìn đồng, lại còn mỉa mai: "Của ít lòng nhiều, nhà mình nghèo nên học cách tiết kiệm". Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhận lấy. 5 năm sau, vào đại thọ 60 của bà, tôi gửi lại một thùng 'đại lễ'. Nhìn thấy thứ bên trong, bà không kịp thốt lên lời nào mà ngã quỵ ngay tại chỗ.

Tờ tiền lẻ và lòng tự tôn bị chà đạp

Tiệc đầy tháng của con trai tôi được tổ chức giản dị tại một nhà hàng gần nhà. Tôi vốn là một cô gái tỉnh lẻ, lấy được con trai nhà khá giả nên luôn bị mẹ chồng coi là "kẻ đào mỏ".

Nói cũng hài, thực ra bà Phương Mỹ Vân - mẹ chồng tôi cũng chỉ là mẹ kế của chồng tôi, không thương yêu con chồng được ngày nào nhưng đến khi có dâu, có cháu nội lại luôn tỏ vẻ.

Hôm tiệc đầy tháng, ngay giữa bàn tiệc, trước mặt đông đủ họ hàng, mẹ chồng tôi lấy ra một phong bì nhỏ, giọng oang oang:

"Vợ chồng thằng Minh còn trẻ, tôi mừng cháu nội một chút để lấy may. Tiểu Vãn à, nhà con ở quê chắc cũng chưa bao giờ thấy tiệc linh đình thế này, nên học cách chắt bóp, đừng có tiêu xài hoang phí tiền của thằng Minh".

Tôi nở 1 nụ cười gượng vì lúc ấy chồng đang đi chúc rượu. Đến lúc khách khứa về hết, tôi mở phong bì ra. Bên trong là một tờ 200 nghìn đồng đã cũ. 200 nghìn, thời buổi này số tiền đó chưa mua nổi một hộp sữa cho con vậy mà bà Phương Mỹ Vân dùng nó để "mừng" cháu nội đích tôn. Đó không phải là mừng tuổi, đó là một cái tát trời giáng vào lòng tự trọng của tôi và gia đình tôi ở quê.

Trong hôn nhân, sự coi thường của mẹ chồng không đáng sợ bằng sự nhu nhược của người chồng. Lâm Minh nhìn thấy tờ tiền, chỉ tặc lưỡi bảo tôi "đừng chấp người già". Tôi không khóc, lẳng lặng kẹp tờ tiền ấy vào trang đầu tiên của cuốn sổ nhật ký, bắt đầu một kế hoạch mà họ không bao giờ ngờ tới.

5 năm "nếm mật nằm gai"

Suốt 5 năm, tôi đóng vai người con dâu cam chịu, cần mẫn. Tôi âm thầm dùng năng lực kinh doanh vốn có để gây dựng một chuỗi cửa hàng thời trang riêng mà không để nhà chồng hay biết. Mỗi khi bà Phương mỉa mai về xuất thân của tôi, tôi chỉ cười nhạt.

Bà luôn tự hào vì mình nắm giữ sổ đỏ của căn nhà mặt phố và toàn bộ tiền lương của bố chồng tôi. Bà coi tôi như một kẻ ăn bám, nhưng thực chất, từng chi phí trong nhà từ cái tăm đến hộp sữa của con, đều là tiền tôi kiếm được dưới danh nghĩa "thưởng công ty".

Chồng tôi hiền tới mức nhu nhược, luôn lặng lẽ bỏ qua mọi thứ để giữ gìn cái vỏ bọc hạnh phúc cho đại gia đình này. Tôi biết vậy nên cũng chẳng có ý định cải tổ anh ấy.

Kẻ thông minh nhất là kẻ biết che giấu nanh vuốt dưới lớp vỏ bọc bình thường. Tôi chờ đợi, chờ cho đến khi mẹ chồng tự mãn nhất, cao ngạo nhất, chính là lúc để tôi thực hiện cú "vả mặt" cuối cùng.

Thùng quà đại thọ và sự sụp đổ của một đế chế ảo

Đại thọ 60 tuổi của bà Phương Mỹ Vân được tổ chức hoành tráng. Bà diện bộ áo dài nhung, đeo dây chuyền vàng nặng trĩu, hãnh diện khoe với bạn bè về gia đình kiểu mẫu của mình.

Tôi bước vào, theo sau là hai người nhân viên bê một chiếc thùng gỗ đóng kín, dán ruy băng đỏ sang trọng.

"Mẹ, đây là món quà con dành dụm suốt 5 năm qua để tặng mẹ". Tôi cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào lạ thường.

Bà Phương hớn hở mở nắp thùng trước sự tò mò của quan khách. Nhưng nụ cười trên môi bà ta lập tức tắt lịm, đôi mắt trợn ngược, cả người lảo đảo rồi quỵ xuống sàn nhà.

Trong thùng không có quà quý. Nó chứa hàng xấp giấy tờ nợ nần của Lâm Phong – con trai cưng của bà vì đầu tư tiền ảo thua lỗ mà đã âm thầm đem sổ đỏ nhà đi thế chấp từ 2 năm trước. Dưới cùng của đống giấy nợ là một chiếc phong bì đỏ. Tôi nhặt nó lên, đưa tận tay bà:

"Trong này là 200 nghìn đồng. Đúng bằng số tiền mẹ đã mừng đầy tháng con trai con. Con xin gửi lại mẹ để mẹ 'tiết kiệm' mà trả nợ cho con trai mẹ. Căn nhà này, con đã bỏ tiền ra mua lại từ chủ nợ rồi".

Cả sảnh tiệc xôn xao, những lời tán dương lúc trước biến thành những mũi dùi mỉa mai chĩa vào bà Phương. Lâm Minh đứng bên cạnh quay đi, có lẽ anh ấy đang che giấu nụ cười đã phải kìm nén bao năm qua.

Nhân quả thường không đến muộn, nó chỉ đang đợi bạn bước lên đỉnh cao rồi mới đẩy bạn xuống vực sâu. Tôi dắt chồng con bước ra khỏi sảnh tiệc, không một lần ngoảnh lại. 5 năm qua, tôi không chỉ tích lũy tiền bạc, mà còn tích lũy cả sự lạnh lùng để dứt khoát rời khỏi vũng bùn này. Một chương mới của cuộc đời tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu.