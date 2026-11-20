Câu chuyện về cô bé 3 tuổi mồ côi mẹ, được 3 cô giáo luân phiên nhau đưa đón mỗi ngày khiến dư luân vô cùng xúc động.

Những ngày vừa qua, đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại hình ảnh một bé gái vào khoảng 6h30 mỗi sáng đều đứng trước cửa nhà chờ cô giáo đến đón đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bé gái xuất hiện trong đoạn clip là Lê Ngọc Linh Đan (3 tuổi, trú thôn Hóa Quỳ 1, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa). Mỗi khi thấy bóng dáng cô giáo xuất hiện, cô bé lại vui mừng chạy ra, nhanh nhẹn lên xe. Hình ảnh tưởng chừng bình dị ấy đã lặp lại suốt hơn một năm qua, trở thành thói quen mỗi ngày của cô trò nhỏ.

Câu chuyện được anh Lê Văn Thắng (40 tuổi, bố bé Linh Đan) trích xuất từ camera an ninh trong nhà rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh bé gái đứng trước cửa nhà mỗi sáng chờ các cô lần lượt đến đón.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, anh Thắng chia sẻ, con gái anh không may mất mẹ khi mới hơn một tháng tuổi. Từ đó, bé lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà nội đã 75 tuổi, còn anh thường xuyên phải đi làm xa để mưu sinh.

Năm học 2025-2026, khi mới 18 tháng tuổi, bé Linh Đan được gia đình gửi đến điểm trường Liên Hiệp, thuộc Trường Mầm non Hóa Quỳ, cách nhà hơn 2km. Tuy nhiên, việc đưa đón cháu đi học trở thành nỗi lo của gia đình bởi bà nội tuổi cao, không biết đi xe máy, còn bố thường xuyên vắng nhà.

Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, cô Lê Thị Lệ (45 tuổi), giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trẻ, đã chủ động ghé qua nhà đón bé mỗi sáng trên đường đến trường.

Sang năm học mới, dù bé Linh Đan chuyển lên lớp lớn hơn, cô Lệ cùng hai đồng nghiệp là cô Thương và cô Chuyên vẫn tiếp tục hỗ trợ đưa đón em. Ba giáo viên không phân công lịch cố định mà thay phiên nhau giúp đỡ. Mỗi sáng, ai thuận đường, đi ngang qua và thấy bé đứng chờ trước cổng sẽ dừng xe đón em đến trường. Buổi chiều, bà nội sẽ đi xe đạp hoặc nhờ người quen đón cháu về.

Câu chuyện về hành động giản dị nhưng đầy tình thương của ba cô giáo nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Theo Báo Thanh Hóa, ngày 18/11, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đến thăm cô trò tại điểm lẻ Liên Hiệp, Trường Mầm non Hóa Quỳ, nơi diễn ra câu chuyện đầy ý nghĩa trên.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thăm hỏi hoàn cảnh gia đình bé Linh Đan, đồng thời biểu dương nghĩa cử nhân ái của các giáo viên nhà trường. Dù là hành động giản dị, việc làm của các cô đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người giáo viên nhân dân trong sự nghiệp trồng người.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên cô và trò Trường Mầm non Hóa Quỳ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học.