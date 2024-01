Xôi vốn là món truyền thống không thể thiếu trong mâm cúng ngày Tết. Một đĩa xôi tròn đầy với hương thơm từ gạo nếp mang ý nghĩa một năm đủ đầy, an lành. Dưới đây là biến tấu 2 món xôi không chỉ ngon mà còn có ý nghĩa mang lại may mắn, bình an mà bạn có thể làm cho mâm cỗ trong những ngày Tết.

1. Xôi bát bảo

Chuẩn bị nguyên liệu làm món xôi bát bảo



500g gạo nếp, 20g mỡ lợn, 150g mứt đậu đỏ, 30g đường trắng, một ít táo đỏ, nho khô, các loại hạt khô.

Cách làm món xôi bát bảo

Bước 1: Gạo vo sạch, ngâm ít nhất 4 giờ hoặc qua đêm. Cho gạo vào nồi cơm điện, thêm lượng nước thích hợp rồi nấu thành xôi. Khi xôi còn nóng thì cho mỡ lợn và đường vào trộn đều.

Làm mứt đậu đỏ bằng cách rửa sạch rồi ngâm khoảng 4 tiếng. Sau đó nấu cho đậu đỏ chín mềm rồi sên với đường. Khi đã ngấm đường thì nghiền nát đậu đỏ.

Táo đỏ loại bỏ hạt rồi cắt thành dải nhỏ.

Bước 2: Quét một lớp mỡ lợn hoặc đặt màng bọc thực phẩm vào tô. Xếp táo đỏ, các loại hạt vào đáy tô tạo thành hình hoa. Thêm xôi nóng vào dàn đều cho phẳng, hơi ấn xuống. Tiếp đó thêm một lớp mứt đậu đỏ vào dàn đều. Cuối cùng thêm một lớp xôi vào dàn đều cho ngang bằng với mép bát. Úp bát xôi vào đĩa, gỡ bát và màng bọc thực phẩm ra là xong.

Thành phẩm món xôi bát bảo

Thay vì chế biến các món xôi truyền thống trong ngày Tết thì món xôi bát bảo không chỉ đẹp mắt mà còn có vị khá thơm ngon. Từng hạt xôi dẻo mềm lại có vị ngọt nhẹ, quyện với vị bùi thơm của các loại hạt khá ngon và lạ miệng. Món xôi mang ý nghĩa may mắn và bình an, tượng trưng cho sự đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Xôi viên ngọc



Chuẩn bị nguyên liệu làm xôi viên ngọc

200g thịt lợn, 80g gạo nếp, 4 củ năng, 1 cây hành lá, một ít kỷ tử, 15ml rượu nấu ăn, một ít muối, nước tương, dầu mè, 1 thìa bột bắp.

Cách làm món xôi viên ngọc

Bước 1: Gạo nếp vo sạch rồi ngâm khoảng 5 tiếng hoặc qua đêm, sau đó rửa sạch và để cho ráo nước.

Bước 2: Thịt rửa sạch rồi thái nhỏ, băm nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ. Kỷ tử ngâm mềm. Củ năng gọt vỏ, rửa sạch rồi xay nhỏ.

Bước 3: Cho thịt băm vào tô. Thêm củ năng, chút rượu nấu ăn, dầu mè, nước tương, muối và bột bắp vào.

Bước 4: Dùng đũa khuấy đều thịt theo một chiều cho đến khi quyện lại.

Bước 5: Đeo găng tay dùng một lần rồi dùng thìa múc khoảng 20-30g thịt đã trộn rồi viên tròn lại. Lăn viên thịt qua đĩa gạo nếp đã ngâm sao cho gạo nếp phủ đều viên thịt.

Bước 6: Xếp xôi viên ngọc vào đĩa rồi đặt vào nồi hấp đã đun sôi. Hấp xôi khoảng 30 phút là chín. Lấy đĩa xôi ra rồi thêm hành lá và kỷ tử vào là xong.

Thành phẩm món xôi viên ngọc



Xôi viên ngọc là món xôi vừa ngon lại tốt cho sức khỏe, cách làm cũng không khó. Một khi đã làm là chắc chắn bạn sẽ có món ăn ngon này. Nhìn từ bên ngoài, từng viên xôi có màu trắng ngần căng mọng trông rất hấp dẫn.

Hơn thế, khi nói đến xôi sẽ khiến nhiều người có suy nghĩ ăn sẽ gây tăng cân, khó tiêu hóa. Nhưng với món xôi viên ngọc được chế biến theo cách hấp trên đây, sử dụng ít dầu mỡ, sau chế biến khá mềm dẻo nên sẽ đặc biệt tốt cho người già, trẻ nhỏ hay người muốn giảm cân, cần kiểm soát lượng đường...

Chúc bạn nấu được các món xôi thật ngon miệng, đẹp mắt!