Sau thành công của bộ phim Mưa Đỏ, Steven Nguyễn trở thành cái tên được đông đảo khán giả chú ý. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh khi mở một quán cà phê mang tên Hansoo Cafe tại TP.HCM.

Trà măng cụt 65.000 đồng là món đắt nhất menu

Nhắc đến Steven Nguyễn, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến vai Quang trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ – tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng. Sau hiệu ứng từ bộ phim, nam diễn viên tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong các dự án mới, đồng thời thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác: kinh doanh cà phê.

Ngày 6/6/2026, Steven Nguyễn chính thức khai trương Hansoo Cafe tại địa chỉ A3 Châu Thới, Cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP.HCM. Ngay trong ngày đầu tiên, quán đã thu hút lượng khách đông đảo, nhiều thời điểm kín chỗ và có hàng dài người chờ mua đồ uống. Bản thân nam diễn viên cũng trực tiếp có mặt để đón khách, pha chế và giao lưu với người hâm mộ.

Theo menu được ghi nhận tại quán, Hansoo Cafe hiện có nhiều nhóm đồ uống gồm Matcha, Chocolate & Cafe, Milk Tea và Fruit Tea. Mức giá dao động từ 47.000 đến 65.000 đồng.

Menu của quán Hansoo Cafe

Trong đó, trà măng cụt là món có giá cao nhất, ở mức 65.000 đồng/ly. Đây cũng là món được quán đánh dấu là Best Seller trên menu. Xếp ngay sau là loạt trà trái cây có giá 62.000 đồng như trà vải lài, hồng trà mật ong chanh, trà xoài non, trà sen vàng, trà lài dắc thơm, trà dưa hấu cam vàng, trà chôm chôm, trà chanh dây Taiwan, trà ô long chanh vàng, trà đào hồng và trà gạo rang machito.

Trà măng cụt là món có giá cao nhất, ở mức 65.000 đồng/ly. Đ

Ở nhóm trà sữa, phần lớn các món có giá 59.000 đồng, một số lựa chọn như sữa tươi trân châu đường đen, trà sữa nguyên lá và trà sữa chôm chôm có giá 61.000 đồng. Trong khi đó, các món cà phê truyền thống có mức giá mềm hơn: cà phê đen 47.000 đồng, cà phê sữa 51.000 đồng, cà phê trứng, bạc xỉu và cà phê muối đồng giá 53.000 đồng.

Không chỉ có đồ uống, quán còn phục vụ bánh ngọt với các lựa chọn như bánh su kem 45.000 đồng, tiramisu tròn 49.000 đồng, tiramisu bắp 49.000 đồng và opera vuông 51.000 đồng.

Ảnh: Hansoo Cafe

Khách khen trà sữa gạo rang, trà chôm chôm nhưng cho rằng giá tương đối cao

Dạo một vòng phần đánh giá trên Google, Hansoo Cafe nhận được khá nhiều phản hồi tích cực về chất lượng đồ uống cũng như thái độ phục vụ của nhân viên.

Một thực khách chia sẻ rằng ban đầu ghé quán vì tò mò về nam diễn viên, nhưng sau khi trải nghiệm lại bất ngờ vì đồ uống thực sự ngon. Người này đặc biệt dành lời khen cho trà sữa gạo rang bởi hương thơm rõ rệt của gạo, trong khi matcha đá xay vẫn giữ được mùi vị đặc trưng của trà xanh thay vì bị lấn át bởi vị sữa.

Ảnh: Hansoo Cafe

Với nhóm bánh ngọt, tiramisu bắp được nhận xét ở mức khá ổn. Trong khi đó, Small Opera vuông gây ấn tượng bởi vị chocolate đậm và khá đắng, được khuyến nghị dành cho những người yêu thích chocolate nguyên bản hơn là thực khách chuộng vị ngọt.

Một khách hàng khác lại dành nhiều lời khen cho trà sữa chôm chôm, nhận xét trà có hương thơm đậm, vị trà rõ ràng và là một trong những phiên bản trà sữa chôm chôm ngon mà người này từng thử. Trà sữa nguyên lá cũng được đánh giá cao nhờ vị trà đậm, kết hợp cùng trân châu đen nhỏ.

Steven Nguyễn thường xuất hiện tại quán để giao lưu cùng fan

Các diễn viên phim Mưa Đỏ ghé thăm và ủng hộ quán. Ảnh: Hansoo Cafe

Không gian quán cũng là một điểm cộng được nhắc đến trong nhiều đánh giá. Hansoo Cafe có thiết kế tối giản với tông trắng chủ đạo, không gian mở, khu vực trong nhà và ngoài trời. Một số khách hàng cho biết quán khá yên tĩnh, thoáng mát, phù hợp để trò chuyện, học tập hoặc làm việc. Khu vực sân bên ngoài đặc biệt được yêu thích vào buổi tối nhờ không khí dễ chịu và có nhiều quạt hỗ trợ.

Thái độ phục vụ cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhân viên được nhận xét thân thiện, nhiệt tình, hỗ trợ khách nhanh chóng. Thậm chí, một thực khách còn dành lời khen cho cả nhân viên bảo vệ của quán.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, Hansoo Cafe vẫn có một số điểm khiến khách hàng mong muốn được cải thiện. Một thực khách cho rằng cách sắp xếp bàn ghế trong khu vực máy lạnh chưa thực sự tối ưu, khiến không gian bên trong có phần chưa ngăn nắp và chưa tận dụng hết diện tích.

Không gian trong quán cà phê của nam diễn viên. Ảnh: Hansoo Cafe

Mức giá cũng là điều được một số người nhắc đến. Theo một đánh giá, đồ uống có giá tương đối cao so với mặt bằng chung. Ngoài ra, quán chỉ phục vụ một kích cỡ ly, không có lựa chọn size nhỏ hơn nên đôi khi chưa thực sự thuận tiện với những người muốn uống ít.

Nhìn chung, Hansoo Cafe đang nhận được sự chú ý không chỉ nhờ sức hút của chủ quán mà còn bởi thực đơn đa dạng, không gian nhẹ nhàng và những phản hồi khá tích cực về chất lượng đồ uống. Với mức giá từ 47.000 đến 65.000 đồng, đây là một địa chỉ cà phê mới đáng chú ý tại khu vực Cư xá Bắc Hải dành cho những ai muốn ghé trải nghiệm.