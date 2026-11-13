Cô gái người Nga lên mạng kêu cứu vì mất tài sản ở Nha Trang: Công an vào cuộc xác minh

Cô gái người Nga này cho hay mình đang sinh sống ở Nha Trang. Cô chia sẻ bài viết với hy vọng có ai đó trong cộng đồng người Việt Nam có thể giúp đỡ cô.

Một bài viết của cô gái người Nga sinh sống ở Nha Trang hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý trên mạng xã hội. Theo nội dung bài viết, cô gái này cho biết tối ngày 11/11 vừa qua, khi cô đang ngồi trên ghế đá ven biển cùng một người bạn thì bị 2 người đàn ông đi xe máy giật túi xách.

Theo lời miêu tả của cô gái, chiếc túi bị cướp có màu đỏ chứa nhiều tài sản quan trọng, gồm iPhone, máy tính xách tay phục vụ công việc, tiền mặt, chìa khóa xe máy và đồ dùng cá nhân. Sau vụ việc, cô cùng bạn sử dụng ứng dụng định vị của Apple để tìm điện thoại. Hai người đã đội mưa, tìm kiếm tại nhiều khu vực bụi rậm, địa hình khó tiếp cận, thậm chí xuống cả đường hầm ngầm nhưng không có kết quả.

Nội dung bài viết gây chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Cô cho biết đã đến công an trình báo và được một cán bộ đi cùng đến vị trí định vị cuối cùng. Tuy nhiên, theo lời kể của cô, camera an ninh chưa được kiểm tra và vụ việc vẫn chưa có thêm manh mối.

Điều khiến cô xúc động là sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều người dân Việt Nam xa lạ. Họ không ngại trời mưa, cùng cô tìm kiếm tài sản và sẵn sàng dành cả ngày hỗ trợ dù không hề quen biết. Cô mong muốn những ai đã từng trải qua câu chuyện tương tự thì có thể chia sẻ thêm thông tin về 2 người đàn ông chạy xe máy. Hoặc ai đó đã từng nhìn thấy một chiếc túi lớn màu đỏ bị vứt bỏ, hoặc biết thông tin liên quan đến việc mua bán điện thoại, máy tính xách tay bị đánh cắp không thì thông tin giúp cô. Đặc biệt, cô gái kêu gọi các hộ gia đình, hộ kinh doanh gần đường Võ Văn Kiệt có thể kiểm tra giúp hệ thông camera an ninh.

Liên quan tới vụ việc trên, hôm nay (13/11), thông tin trên Thanh Niên, lãnh đạo phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh thông tin một cô gái Nga bị cướp túi xách trên địa bàn.

Hiện Công an phường Nha Trang đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.