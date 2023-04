Món canh quen thuộc trên bàn ăn Việt không chỉ lọt Top món canh ngon nhất thế giới mà còn xuất hiện trong phim Hollywood

Bộ phim Beef (tựa Việt: Bất hòa) trình làng không lâu mới đây của hãng phim A24 chứng minh sức hút của mình khi nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Bộ phim nhận được 8,4 điểm IMDb và 99% "tươi" trên Rotten Tomatoes. Series phim gồm 10 tập độ dài vừa phải khá dễ xem khắc họa sống động hình ảnh của người nhập cư gốc Á. Đặc biệt, bộ phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hồng Đào và món canh chua cá của Việt Nam khiến người xem tỏ ra cực kỳ thích thú và tự hào.

Từng lọt Top món canh ngon nhất thế giới

Taste Atlas là trang ẩm thực toàn cầu được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới". Trang web này có độ uy tín cao, thường có các bài viết nhận định về các món ăn, đồ uống ở khắp hành tinh dưới sự chiêm nghiệm của các chuyên gia ẩm thực hàng đầu. Món canh chua cá bình dị, quen thuộc của người Việt đã được vinh danh trên trang web này.

Với hạng mục 10 Best Rated Fish Soups in the World (Top 10 món canh cá ngon nhất trên thế giới) công bố ngày 19/2 vừa qua, món canh chua cá của Việt Nam xếp hạng thứ 3. Ngoài ra, xếp hạng 10 Most Popular Asian Fish Soups (Top 10 món canh cá phổ biến châu Á), món canh chua cá cũng xếp thứ 4.

Món canh rất đỗi mộc mạc ở mỗi miền lại được biến tấu theo hương vị riêng. Canh chua cá thường được ăn vào những ngày hè nóng nực để lấy cái thanh mát, chua dịu giải nhiệt. Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực tại Taste Atlas, canh chua cá giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích cho sức khoẻ, thời gian nấu nhanh đã trở thành một phần trong bữa ăn tinh túy của người Việt.

Xuất hiện trong bộ phim của hãng phim đoạt giải Oscar

Everything Everywhere All at Once của hãng phim A24 đã đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên sân khấu Oscar. Và khi mini series hài-chính kịch Beef ra mắt đã được nhiều khán giả đánh giá cao.

Tại tập 8 (Rắc rối đến từ lựa chọn ban đầu), trong cảnh phim nhân vật Amy Lau (do Ali Wong) diễn trở về nhà mẹ ruột Hanh Trinh Lau (diễn viên Hồng Đào thủ vai) sau 2 năm xa cách, món canh chua cá xuất hiện trên bàn ăn của gia đình.

Bát canh chua cá quen thuộc nào dọc mùng, nào cà chua và những miếng cá thơm mềm xuất hiện trong Beef mang lại cảm giác chân thật, kéo gần khoảng cách người xem lại gần với bộ phim hơn.

Trong bữa cơm, cả nhà vừa trò chuyện vừa ăn. Món canh chua cá được quay cận cảnh khiến khán giả Việt cảm thấy rất thích thú và tự hào. Món canh gần gũi và quen thuộc trên mâm cơm nhà lại được xuất hiện trên một bộ phim tầm cỡ Hollywood. Điều đó thể hiện ẩm thực Việt Nam ngày càng để lại ấn tượng trên bản đồ thế giới.

Hướng dẫn cách làm canh chua cá thơm ngon

Nguyên liệu cần thiết

Cá lóc (cá quả) - 500g, 1 củ tỏi băm nhỏ, nước cốt me - 50g, cà chua - 2 quả, dứa - nửa quả, dọc mùng (bạc hà) - 100g, giá - 50g (không thích có thể bỏ qua), đậu bắp - 50g, thì là, rau ngổ, hành lá, mùi tàu - mỗi thứ một ít, ớt sừng - 1 quả, gia vị cơ bản

Cách thực hiện

Cá lóc làm sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn. Bạn có thể nhờ người bán cá làm sạch luôn ngoài chợ, mang về nhà chỉ cần rửa sạch, để ráo. Cà chua bổ múi cau.

Dọc mùng tước vỏ, cắt lát mỏng và bóp với muối, sau đó rửa sạch, để ráo. Giá đỗ nhặt bỏ phần rễ nâu, rửa sạch, để ráo. Đậu bắp bỏ cuống, rửa sạch, cắt vát chéo. Dứa cũng mang cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Các loại rau gia vị nhặt bỏ lá già, rửa sạch và thái nhỏ.

Làm nóng nồi, cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho cá lóc vào chiên sơ giúp cá thơm và không bị nát. Thêm 1,5l nước sôi, nửa thìa muối, 1 thìa hạt nêm, nửa thìa đường, 1 thìa nước mắm và 3 thìa nước cốt me vào.



Khi canh sôi, bạn cho cà chua và dứa vào. Để tạo màu đỏ cho canh, bạn có thể đun trước một chút cà chua để tạo màu sau đó đổ vào nồi. Đun sôi khoảng 6 phút nữa cho dọc mùng và đậu bắp vào. Thêm 5 phút thì thơm giá đỗ và các loại rau gia vị. Nêm nếm lại thêm lần nữa cho vừa vị.

Khi múc canh ra tô, bạn có thể cho lên chút tỏi phi, ớt sừng thái lát để trang trí.

Món canh chua cá có vị chua ngọt dịu và dậy mùi thơm từ các loại nguyên liệu giải nhiệt cùng mùi thơm ngậy của cá lóc. Một bát canh cá thanh mát sẽ kích thích vị giác trong những ngày chán ăn và giải nhiệt cực tốt cho những ngày hè nóng nực.



Chúc bạn thực hiện món canh chua cá thành công!