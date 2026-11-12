Món ăn Hàn Quốc Jensen Huang rất mê

Được CEO Nvidia Jensen Huang dành lời khen đặc biệt, món ăn này hấp dẫn bởi thịt gà mềm ngọt, nước dùng nóng hổi và sự kết hợp của nhiều nguyên liệu vốn được xem là bổ dưỡng trong ẩm thực Á Đông.

Tỷ phú người gốc Đài Loan (Trung Quốc) Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, tập đoàn công nghệ Mỹ đứng sau những dòng chip xử lý đồ họa và nền tảng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thế giới vốn là người thích khám phá ẩm thực. Trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 6/2026, khi được phóng viên hỏi về những món ăn muốn thưởng thức, vị tỷ phú công nghệ nhắc đến thịt nướng, gà rán kiểu Hàn và đặc biệt là món gà hầm sâm truyền thống của Hàn Quốc. Còn được gọi là Samgyetang.

CEO Jensen Huang thưởng thức món gà hầm nhân sâm truyền thống cùng gia đình và những người khác tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Chosun)

Tại sân bay Gimp (Hàn Quốc) ngày 5/6/2026, ông dành lời khen cho món ăn này bằng câu nói: “Samgyetang is excellent” (Samgyetang rất ngon). Ông cũng hào hứng chia sẻ rằng mọi món ăn Hàn Quốc mà ông được thưởng thức đều ngon. Lời khen ngắn gọn nhưng đầy hào hứng ccủa Jensen Huang khiến món ăn truyền thống này tạo nên làn sóng chú ý khắp thế giới.

Gà hầm sâm, hay còn gọi Samgyetang là món ăn truyền thống của Hàn Quốc được Jensen Huang khen ngợi (Ảnh minh họa)

Món gà hầm sâm Hàn Quốc được chế biến từ gà non nguyên con, bên trong nhồi gạo nếp, nhân sâm, tỏi và táo tàu. Gà được hầm trong nhiều giờ cho đến khi thịt mềm, phần gạo nếp chín dẻo và nước dùng tiết ra vị ngọt tự nhiên. Một số công thức còn sử dụng hoàng kỳ, hạt dẻ hoặc các loại thảo mộc khác.

Món gà hầm sâm được Jensen Huang yêu thích có gì bổ dưỡng?

Theo công thức truyền thống được giới thiệu trên Korea.net, nhân sâm, gạo nếp, tỏi và táo tàu là những thành phần quen thuộc tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn. Không chỉ ngon miệng, sự kết hợp này còn đem đến nhiều dưỡng chất đáng chú ý. Người Hàn Quốc không chỉ ăn món này như một loại canh/súp hàng ngày, mà còn coi nó là món ăn bồi bổ sức khỏe rất tốt.

Dưới đây là những thành phần dinh dưỡng nổi bật cùng lợi ích sức khỏe khi ăn gà hầm sâm Hàn Quốc mà tỷ phú Jensen Huang dành lời khen ngợi:

Thịt gà cung cấp protein, vitamin nhóm B và selen

Thành phần chính của samgyetang là thịt gà, nguồn protein chất lượng cao chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Cơ thể cần protein để xây dựng và duy trì cơ bắp, sửa chữa mô, đồng thời sản xuất enzyme và nhiều hormone quan trọng.

Thịt gà còn cung cấp vitamin B6, B12 và khoáng chất selen. Vitamin B6 tham gia chuyển hóa protein, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo hemoglobin. Trong khi đó, selen góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa, đồng thời hỗ trợ hoạt động bình thường của tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Đây cũng là lý do thịt gà thường xuất hiện trong những bữa ăn cần bổ sung protein, đặc biệt với người vận động nhiều hoặc đang cần phục hồi thể lực.

Dù có nhiều cách biến tấu cho hợp khẩu vì hoặc theo mùa, nhưng nhìn chung đây là nguyên liệu chính của món gà hầm sâm Hàn Quốc (Ảnh minh họa)

Nhân sâm chứa ginsenosides được nghiên cứu về khả năng giảm mệt mỏi

Nếu thịt gà tạo nên phần dinh dưỡng nền tảng thì nhân sâm chính là nguyên liệu làm nên tên gọi và dấu ấn của samgyetang. Nhân sâm Hàn Quốc chứa ginsenosides, nhóm hợp chất thực vật được giới nghiên cứu quan tâm bởi các đặc tính chống oxy hóa và khả năng tác động đến nhiều quá trình sinh học trong cơ thể.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Ginseng Research tháng 5/2025 đã khảo sát tác động của chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc đối với tình trạng mệt mỏi ở 46 người trưởng thành khỏe mạnh. Những người tham gia sử dụng 960 mg chiết xuất mỗi ngày trong 3 tuần. Kết quả cho thấy nhóm dùng hồng sâm có mức độ mệt mỏi tự đánh giá giảm đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Đây là một hướng nghiên cứu đáng chú ý về tiềm năng của nhân sâm đối với tình trạng mệt mỏi. Tuy nhiên, thử nghiệm sử dụng chiết xuất với liều lượng cụ thể, không phải món gà hầm sâm, nên không thể quy kết hiệu quả tương tự cho một khẩu phần samgyetang.

Gạo nếp bổ sung năng lượng, tạo cảm giác no lâu

Gạo nếp được nhồi trong bụng gà là nguồn carbohydrate, cung cấp năng lượng cho các hoạt động thường ngày. Khi được hầm kỹ, hạt gạo nở mềm, hòa cùng nước dùng và một phần chất béo từ thịt gà, tạo nên độ sánh đặc trưng.

Gạo nếp giúp món ăn chắc bụng hơn, nhưng không phải nguồn chất xơ nổi bật. Người cần kiểm soát đường huyết hoặc lượng tinh bột trong khẩu phần nên chú ý lượng gạo ăn kèm, thay vì chỉ tập trung vào phần thịt gà và nước dùng.

Tỏi và táo tàu góp thêm các hợp chất thực vật

Các bước thực hiện món gà hầm sâm Hàn Quốc CEO Jensen Huang rất mê (Ảnh minh họa)

Tỏi không chỉ tạo mùi thơm mà còn chứa các hợp chất lưu huỳnh, nổi bật là allicin được hình thành khi tỏi được cắt hoặc nghiền. Các hợp chất trong tỏi được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và tiềm năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Táo tàu lại bổ sung vị ngọt dịu cho nước hầm. Loại quả này chứa carbohydrate, một lượng chất xơ cùng các hợp chất thực vật như polyphenol. Những thành phần này góp phần làm phong phú giá trị dinh dưỡng của món ăn, đồng thời giúp cân bằng hương vị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào gia vị.

Nước dùng nóng giúp bổ sung dịch, dễ ăn khi cơ thể mệt mỏi

Một bát súp nóng không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn bổ sung nước, đặc biệt hữu ích khi người ăn cảm thấy mệt hoặc ăn uống kém. Năm 2025, một tổng quan hệ thống đăng trên Nutrients đã phân tích 4 nghiên cứu với tổng cộng 342 người mắc nhiễm trùng đường hô hấp cấp. Các loại súp gà kết hợp rau và thảo mộc trong những nghiên cứu này cho thấy một số cải thiện về mức độ triệu chứng và thời gian mắc bệnh.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận sự thay đổi của các dấu ấn viêm như IL-6, TNF-α và CRP. Dù vậy, đây là dữ liệu về súp gà nói chung, không phải thử nghiệm riêng với samgyetang. Giá trị dễ nhận thấy của nước dùng vẫn là cung cấp dịch và giúp người mệt mỏi có thêm một lựa chọn ăn uống mềm, ấm, dễ dùng.

Ăn gà hầm sâm thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Dù giàu dinh dưỡng, samgyetang vẫn cần được ăn với khẩu phần hợp lý. Nước dùng thường được nêm muối và gia vị, vì vậy nếu ăn quá mặn hoặc uống hết quá nhiều nước súp, lượng natri nạp vào cơ thể có thể tăng đáng kể. WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày. Người bị tăng huyết áp, bệnh thận hoặc suy tim nên ưu tiên cách nấu nhạt, hạn chế nước chấm và lượng nước dùng.

Phần gạo nếp nhồi trong bụng gà cũng là nguồn tinh bột, do đó không nên ăn quá nhiều cơm hoặc thực phẩm giàu carbohydrate trong cùng bữa. Người muốn kiểm soát cân nặng có thể bỏ bớt da gà để giảm lượng chất béo.

Hãy lưu ý kiểm soát gia vị và không nên ăn món bổ sương, giàu protein này hàng ngày (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, nhân sâm không phù hợp với tất cả mọi người. Theo NCCIH, nhân sâm châu Á có thể gây mất ngủ, ảnh hưởng đến quá trình đông máu và làm thay đổi đường huyết. Người đang dùng thuốc chống đông, thuốc điều trị tiểu đường hoặc có bệnh nền nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhân sâm thường xuyên.

Thưởng thức một bát gà hầm sâm với lượng vừa phải, ít muối và khẩu phần cân đối là cách tận dụng giá trị dinh dưỡng của món ăn mà không biến nó thành một bữa ăn quá nhiều năng lượng hoặc natri. Bạn cũng hoàn toàn có thể tự nấu món này tại nhà để kiểm soát thành phần, gia vị sao cho phù hợp với khẩu vị và thể trạng bản thân.