Mới về làm dâu, tôi được mẹ chồng giao lo 3 mâm cỗ, cặm cụi cả ngày rồi chết lặng khi nghe cả nhà nhận xét một câu

Chẳng hiểu sao tôi càng nghe càng thấy ấm ức.

Nhà chồng tôi có 4 anh em trai gái. Trên tôi là vợ chồng chị cả, anh trai trưởng, dưới còn cô em út. Cả nhà cộng thêm 8 đứa cháu, lớn nhỏ đủ cả. Ngày thường ai cũng bận, nên bố mẹ chồng rất mong những dịp nghỉ lễ cả nhà về đông đủ.

Lần nghỉ này, nhận được tin các anh chị em báo rằng sẽ cùng về quê vào đúng ngày 2/9, mẹ chồng giao cho tôi lo 3 mâm cỗ. Bà bảo các anh chị lâu ngày mới về, cứ làm cho tươm tất một chút. Tôi là con dâu mới nên nghe vậy vừa áp lực vừa nghĩ đây cũng là dịp để mình thể hiện.

Tôi lên thực đơn trước 3 ngày, cân đối món nọ với món kia. Tôi chọn những món mà tôi nghĩ người già, trẻ con đều ăn được, rồi đi chợ mua nguyên liệu. Thứ gì có thể sơ chế trước tôi đều làm trước, từ ngâm măng, nấm hương, ninh xương, quấn nem...

Đến hôm nay, tôi gần như chạy đi chạy lại từ sáng. Mọi người về khá muộn nên chẳng ai giúp được bao nhiêu. Chồng tôi có phụ vài việc nhưng rồi cũng phải tiếp anh em.

Đến lúc bày được mâm cơm lên bàn, tôi mệt rã rời nhưng vẫn thấy nhẹ người. Tôi cứ nghĩ ít nhất mọi người sẽ vui vì lâu ngày cả nhà mới tụ họp. Vậy mà vừa ăn được vài miếng, chị dâu đã bảo món nem tôi làm hơi khô, lần sau nên cho thêm chút thịt mỡ xay lẫn. Anh chồng thì gắp miếng gà rồi nhận xét rằng luộc gà mà da nứt thế này nhìn không đẹp mắt. Em chồng lại chê món canh cua không nổi nhiều gạch, còn nói phụ nữ làm dâu mà nấu nướng thế này thì phải học thêm.

Ảnh minh họa

Nghe qua, câu nào cũng giống góp ý nhưng chẳng hiểu sao tôi càng nghe càng thấy ấm ức.

Chị chồng còn cười bảo mẹ chồng tôi trước kia nấu cỗ rất nhanh, một mình làm mấy mâm vẫn đâu ra đấy. Chị còn nhớ món sườn xào chua ngọt của bà, món khó thế mà bữa cỗ nào bà cũng làm. Anh chồng lại nói dâu mới về thì chú ý mâm cỗ gia đình, để món nọ lệch vị, món kia không đẹp mắt thì cũng hơi vụng.

Tôi ngồi im, tay vẫn gắp thức ăn cho các cháu. Không ai biết 3 ngày qua tôi đã lo lắng thế nào. Không ai biết sáng nay tôi gần như chưa ngồi nghỉ lần nào. Tôi cũng chẳng cần ai khen mình giỏi, chỉ là khi mọi người đã ăn một bữa cơm do mình mất cả ngày chuẩn bị, tôi không nghĩ những lời đầu tiên mình nhận được lại là những câu so sánh và chê bai.

Chồng tôi chữa ngượng cho tôi vài lần nhưng càng nói thì các anh chị em lại càng cười, bảo anh sợ vợ, chiều vợ quá...

Mới làm dâu 2 tháng mà đã bị chê bai thẳng mặt thế này thì tôi sợ đến các dịp lễ sau rồi còn Tết nhất, chắc tôi khó mà làm vừa lòng mọi người.