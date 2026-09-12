Mối quan hệ thật sự của Trường Giang và Trấn Thành giữa nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng"?

Tin đồn “bằng mặt không bằng lòng” của hai người kéo dài nhiều năm bắt nguồn từ đâu?

Cùng nổi lên mạnh mẽ trên truyền hình, từng sát cánh ở hàng loạt gameshow nhưng cũng thường xuyên được đặt lên bàn cân, Trường Giang và Trấn Thành đã nhiều lần vướng nghi vấn “bằng mặt không bằng lòng”. Từ chuyện vắng mặt trong đám cưới của nhau đến những lần thay thế nhau trong các chương trình đình đám, mối quan hệ giữa hai nam nghệ sĩ từng khiến công chúng không ít lần đặt dấu hỏi.

Từng là bộ đôi phủ sóng gameshow Việt

Nhắc đến giai đoạn gameshow Việt bùng nổ khoảng giữa thập niên 2010, Trấn Thành và Trường Giang gần như là hai cái tên khó có thể tách rời. Cả hai liên tục xuất hiện trong những chương trình ăn khách, đảm nhận vai trò MC, giám khảo, trưởng phòng hoặc thành viên chủ chốt.

Đặc biệt, Ơn giời, cậu đây rồi! là một trong những chương trình khiến hình ảnh Trấn Thành và Trường Giang thường xuyên được đặt cạnh nhau. Hai người đều là những trưởng phòng nổi bật, có khả năng ứng biến nhanh nhưng sở hữu phong cách hài khác biệt. Chính việc cùng hoạt động trong một phân khúc và cùng đạt độ phủ sóng lớn khiến họ gần như mặc nhiên trở thành “đối thủ” trong mắt một bộ phận khán giả.

Nhưng cũng từ đây, những câu chuyện về việc hai nghệ sĩ cạnh tranh, thậm chí không thực sự thân thiết ngoài đời bắt đầu xuất hiện.

Điều đáng nói là trong nhiều năm, không có bằng chứng xác thực cho thấy giữa Trấn Thành và Trường Giang từng xảy ra một cuộc xung đột nghiêm trọng. Phần lớn nghi vấn xuất phát từ việc công chúng quan sát những lần hai người vắng mặt trong sự kiện của nhau, ít chia sẻ hình ảnh chung ngoài công việc hoặc những thay đổi nhân sự ở các chương trình.

Trường Giang vắng mặt trong đám cưới Trấn Thành, tin đồn “bằng mặt không bằng lòng” bùng lên

Một trong những cột mốc khiến nghi vấn về mối quan hệ của hai người được nhắc đến nhiều là đám cưới Trấn Thành - Hari Won cuối năm 2016. Hôn lễ khi ấy quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà... nhưng Trường Giang lại không xuất hiện. Nhã Phương cũng không có mặt.

Sự vắng mặt ấy lập tức gây chú ý bởi Trường Giang và Trấn Thành khi đó không chỉ thường xuyên làm việc cùng nhau mà còn được truyền thông mô tả là những đồng nghiệp thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Thậm chí ngay thời điểm đó đã xuất hiện những bình luận nghi ngờ hai danh hài thực chất chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Tuy nhiên, lý do được đưa ra khi ấy đơn giản hơn nhiều: Trường Giang bận lịch biểu diễn tại Đà Nẵng đúng thời điểm hôn lễ diễn ra. Nhã Phương cũng đi cùng anh tới địa điểm biểu diễn nên không thể thay bạn trai tham dự đám cưới. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ nghi vấn cũng nhanh chóng lắng xuống. Nhưng hai năm sau, một tình huống gần như tương tự lại xảy ra theo chiều ngược lại.

Đến đám cưới Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành cũng không xuất hiện.

Tháng 9/2018, Trường Giang và Nhã Phương tổ chức hôn lễ. Lần này, người vắng mặt lại là Trấn Thành. Hari Won vẫn đến dự và thay mặt chồng gửi lời chúc tới Trường Giang - Nhã Phương. Thông tin thời điểm đó cho biết Trấn Thành không thể góp mặt vì vướng lịch trình công việc.

Hai đám cưới đình đám của showbiz cách nhau chưa đầy hai năm, nhưng Trường Giang không dự đám cưới Trấn Thành và Trấn Thành cũng không dự đám cưới Trường Giang. Sự trùng hợp này đương nhiên trở thành chất liệu khiến nghi vấn về tình bạn giữa hai người tiếp tục bị đào lại.

Cộng thêm việc cả hai hiếm khi công khai những khoảnh khắc gặp gỡ riêng tư trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả càng cho rằng họ chỉ thân thiết khi đứng trước máy quay. Nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán từ những biểu hiện bên ngoài.

Running Man Việt Nam lại khiến Trấn Thành - Trường Giang bị đặt lên bàn cân

Một đợt tranh luận khác xuất hiện khi Running Man Vietnam thay đổi đội hình.

Trấn Thành từng là một trong những thành viên nổi bật của mùa đầu tiên. Nhưng khi chương trình trở lại với mùa 2 năm 2021, nam MC không tiếp tục tham gia, trong khi Trường Giang trở thành thành viên mới.

Ngay khi Trường Giang được công bố, phản ứng trên mạng xã hội khá mạnh. Nhiều khán giả gọi tên Trấn Thành, so sánh hai nghệ sĩ và đặt câu hỏi về việc Trường Giang xuất hiện đúng lúc người đồng nghiệp không còn nằm trong đội hình. Tuy nhiên, không có cơ sở cho thấy Trường Giang là nguyên nhân khiến Trấn Thành rời chương trình, càng không có bằng chứng việc thay đổi đội hình bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai người.

Đây lại là một trường hợp mà việc hai nghệ sĩ cùng nằm trong một phân khúc khiến mọi thay đổi nghề nghiệp của người này dễ bị đặt cạnh người kia.

Trước những lời đồn kéo dài, Trấn Thành thực tế từng trực tiếp nói về mối quan hệ với Trường Giang.

Nam MC thừa nhận giữa hai người tồn tại sự ganh đua trong nghề nghiệp, nhưng mô tả đó là một cuộc cạnh tranh công bằng nhằm thúc đẩy cả hai làm tốt hơn. Theo Trấn Thành, hai người hiểu rõ điều này và không có mâu thuẫn cá nhân. Anh cũng lấy việc các chương trình do hai bên thực hiện vẫn mời nhau tham gia để chứng minh mối quan hệ không căng thẳng như những gì công chúng suy đoán.

Trường Giang cũng từng lên tiếng theo hướng tương tự. Nam nghệ sĩ khẳng định anh và Trấn Thành không có hiềm khích, thậm chí từng nghĩ tới chuyện cùng làm một bộ phim, nhưng kế hoạch chưa thành hiện thực vì chưa tìm được kịch bản đủ tốt.

Điều này tạo nên một nghịch lý khá thú vị: Càng ít xuất hiện riêng tư cùng nhau, hai người càng bị đồn bất hòa; nhưng mỗi lần trực tiếp nói về đối phương, cả Trấn Thành lẫn Trường Giang đều phủ nhận chuyện mâu thuẫn.

Những năm sau đó, quỹ đạo sự nghiệp của Trấn Thành và Trường Giang cũng dần khác nhau. Trấn Thành chuyển trọng tâm mạnh sang điện ảnh và liên tục đứng sau những dự án có doanh thu lớn, trong khi Trường Giang vẫn duy trì sức ảnh hưởng ở gameshow, truyền hình và đồng thời phát triển các dự án điện ảnh riêng.

Đến mùa phim Tết 2026, tên tuổi của cả hai một lần nữa cùng xuất hiện trong cuộc cạnh tranh phòng vé khi Trấn Thành và Trường Giang đều có phim tham gia đường đua. Truyền thông thậm chí gọi mùa phim này là cuộc đua “tứ mã”, với Trấn Thành, Trường Giang, Thu Trang và Xuân Hinh nằm trong nhóm những tên tuổi đáng chú ý.

Sự cạnh tranh lúc này không còn đơn thuần là xem ai dẫn gameshow duyên hơn hay ai phủ sóng truyền hình nhiều hơn. Cả hai đều đã trở thành những nhân vật có khả năng đứng sau những dự án lớn và trực tiếp đối đầu trên thị trường.

Vì vậy, việc khán giả tiếp tục đặt Trấn Thành và Trường Giang lên bàn cân cũng không khó hiểu. Họ có xuất phát điểm gần nhau, từng chia sẻ nhiều sân khấu, cùng thuộc nhóm nghệ sĩ hài chuyển sang MC rồi điện ảnh, và đều xây dựng được vị trí riêng.

Vậy Trấn Thành và Trường Giang thực sự có “bằng mặt không bằng lòng”?

Nếu nhìn lại toàn bộ những “drama” từng được nhắc đến, có thể thấy phần lớn bằng chứng được dùng để chứng minh hai người bất hòa thực chất đều mang tính suy đoán: Không dự đám cưới của nhau, ít đăng ảnh chung, cùng cạnh tranh gameshow, Trường Giang xuất hiện ở Running Man sau khi Trấn Thành rời đi hay sau này cùng bước vào cuộc đua điện ảnh.

Trong khi đó, phát ngôn trực tiếp của hai nhân vật chính lại nhất quán ở một điểm: Họ thừa nhận có cạnh tranh nghề nghiệp nhưng phủ nhận hiềm khích cá nhân. Có lẽ mối quan hệ Trấn Thành - Trường Giang không nhất thiết phải được đặt vào hai thái cực “bạn thân” hoặc “cạch mặt”. Họ có thể đơn giản là hai đồng nghiệp lâu năm, hiểu nhau, từng làm việc rất nhiều cùng nhau nhưng đồng thời cũng là những đối thủ nghề nghiệp trực tiếp.

Chính vị thế đặc biệt ấy khiến hơn một thập kỷ qua, chỉ cần một người vắng mặt ở sự kiện của người kia, một gameshow đổi đội hình hay hai bộ phim cùng ra rạp, câu hỏi “Trấn Thành và Trường Giang có thực sự thân nhau?” lại một lần nữa được nhắc tới. Và cho đến nay, những gì người trong cuộc công khai vẫn chưa cho thấy có một cuộc “cạch mặt” hay mâu thuẫn nghiêm trọng nào được xác nhận giữa hai nghệ sĩ.