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Mối quan hệ của Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng

PV
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Không phải người thân trong gia đình, Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng lại duy trì mối quan hệ thân thiết suốt hơn 20 năm.

Mới đây, nhân dịp Tuấn Hưng đón sinh nhật tuổi 48, bầu show Liên Phạm đã đăng loạt hình ảnh chụp cùng nam ca sĩ và gia đình, đồng thời gửi lời chúc.

Bà viết: "Happy birthday Tuấn Hưng nhé! Mom chúc con luôn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc cho sự nghiệp của con ngày càng thăng hoa, thành công và rực rỡ hơn nữa. Luôn giữ nụ cười và niềm đam mê của mình con nhé! Love you!"

Tuấn Hưng sau đó đáp lại: "Con cảm ơn má nhiều ạ". Cách xưng hô "má - con" cho thấy sự thân thiết đặc biệt giữa hai người.

Mối quan hệ của Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 1.

Tuấn Hưng và bầu show Liên Phạm

Được biết, Liên Phạm là một bầu show, doanh nhân Việt kiều Mỹ, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức chương trình dành cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bà có thâm niên tổ chức các đại nhạc hội quy mô lớn và từng là cầu nối đưa nhiều nghệ sĩ Việt sang Mỹ biểu diễn.

Tên tuổi Liên Phạm được công chúng Việt Nam biết đến rộng rãi hơn vào năm 2021, khi thông tin bà từng kết hôn với Đàm Vĩnh Hưng được công khai. Hai người kết hôn từ năm 2004, sau đó hoàn tất thủ tục ly hôn tại Mỹ vào năm 2022. Sau ly hôn, Liên Phạm và Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Mối quan hệ của Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 2.

Bà Liên Phạm là vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng

Riêng với Tuấn Hưng, bà Liên Phạm cũng duy trì sự thân thiết. Tháng 5/2026, khi giọng ca "Tìm lại bầu trời" cùng vợ sang Mỹ, anh có dịp hội ngộ Liên Phạm. Những hình ảnh hai người vui vẻ chụp chung được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự gần gũi, tự nhiên.

Đáng chú ý, Liên Phạm cho biết bà và Tuấn Hưng đã quen biết nhau hơn 20 năm. Bà gọi những nghệ sĩ thân thiết là "các em và các con", đồng thời nhấn mạnh điều quý giá trong showbiz là "còn nhớ đến nhau, thương nhau và dành cho nhau sự chân tình".

Mối quan hệ của Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 3.

Bà Liên Phạm xuất hiện trong nhiều sự kiện có Tuấn Hưng góp mặt

Mối quan hệ của Tuấn Hưng và vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 4.

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ chụp hình cùng vợ con Tuấn Hưng

Đến tháng 8/2026, khi Tuấn Hưng đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống, Liên Phạm tiếp tục để lại bình luận "Mãi yêu con" dưới bài viết của nam ca sĩ.

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Tags

Tuấn Hưng

vợ cũ đàm vĩnh hưng

Đàm Vĩnh Hưng

liên phạm

sao Việt

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