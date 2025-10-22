Ngày 21/10, lãnh đạo Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk xác nhận, đang điều trị cho bệnh nhân L.P.H. (41 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ). Người này được đưa vào bệnh viện chiều 20/10 và đang được theo dõi điều trị tại Khoa điều trị Nam của bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk thông tin thêm, năm 2024, ông H. từng điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán theo dõi tâm thần phân liệt.

Nơi ông H. đang được điều trị.

Ông H. là người điều khiển xe máy, chặn đầu rồi hành hung anh T.Q.T. (30 tuổi, quê Lâm Đồng) vào sáng 20/10.

Cụ thể, khi đang lưu thông trên đường Y Moan Ênuôl (phường Buôn Ma Thuột), anh T. bất ngờ bị ông H. đi xe máy chặn đầu, lớn tiếng chửi bới và lao vào đánh liên tiếp.

Sau khi đấm, đá anh T. nhiều lần, ông H. lên xe bỏ đi. Thấy vậy, anh T. chạy theo yêu cầu ông H. ở lại để giải quyết thì người này quay lại, tiếp tục hành hung, vừa chửi bới vừa đe dọa: “Mày biết tao là ai không?”.

Bị đánh vô cớ, anh T. đã đến Công an phường Buôn Ma Thuột trình báo. Sau đó, anh được đưa vào bệnh viện với vết thương ở miệng và đau tại nhiều vị trí trên cơ thể.

Ông H. liên tục đấm, đá anh T. (áo đen).

Chiều 21/10, chia sẻ với PV Tiền Phong, anh T. cho hay, người nhà ông H. đã đến và hai bên đã thoả thuận xong. Anh T. cũng không có ý kiến về khiếu nại, xử lý vụ việc.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 20/10, sau khi nhận phản ánh về việc anh T. bị người đàn ông hành hung giữa đường, Công an phường Buôn Ma Thuột đã vào cuộc xác minh. Cơ quan công an xác định người đánh anh T. là ông L.P.H, giữa anh T. và ông H. không có mâu thuẫn. Ông H. bị bệnh tâm thần, vừa xuất viện. Khi lực lượng công an vào nhà làm việc, ông này cũng có biểu hiện chống đối.