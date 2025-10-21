HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tìm thấy thi thể con người phụ nữ bán vé số rơi sông

Duy Nhân |

Người phụ nữ bán vé số dạo ở An Giang có 5 đứa con nhỏ, nhưng không may 1 bé bị lọt xuống sông tử vong.

Liên quan đến vụ bé trai 4 tháng tuổi con của một người phụ nữ bán vé số dạo nghi bị rớt xuống sông, trưa 21-10, sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang đã tìm thấy thi thể bé trên kênh xáng Xẻ Rô.

Tìm thấy thi thể con người phụ nữ bán vé số rơi sông- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai xấu số vào trưa 21-10

Như đã thông tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20-10, bà Lê Thị Kiều (26 tuổi; ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang) thức dậy thì không thấy con trai 4 tháng tuổi đâu, nghi bé bò qua lỗ hổng trên vách nhà sàn rồi rơi xuống sông.

Tìm thấy thi thể con người phụ nữ bán vé số rơi sông- Ảnh 2.

Bà Kiều ngất lịm khi tìm thấy thi thể con trai nhỏ

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.

Vợ chồng bà Kiều sống trong căn nhà sàn gỗ rách nát ven sông cùng 5 con trai nhỏ. Chồng bà Kiều đi làm ngư phủ trên một tàu cá, còn bà thì bán vé số dạo. Từ hôm cháu nhỏ mất tích đến khi tìm được thi thể, chồng bà Kiều vẫn đang đi tàu cá ngoài khơi.

