Mỗi người dân được cho hơn 21 triệu đồng khi mời người thân, bạn bè đến du lịch tại thành phố này: Ở đâu?

Chương trình được triển khai từ ngày 20/7 đến 31/10/2026.

Theo Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET), chương trình "A Dubai Invite" được triển khai từ ngày 20/7 đến 31/10/2026, khuyến khích công dân UAE và người đang cư trú tại nước này mời người thân, bạn bè quốc tế đến Dubai.

Theo Văn phòng Truyền thông Dubai, người từ 18 tuổi, có Emirates ID còn hiệu lực được đăng ký nhiều hồ sơ, mỗi hồ sơ tối đa 5 khách. Người được mời phải nhập cảnh Dubai bằng thị thực du lịch hợp lệ trong thời gian chương trình diễn ra.

Dubai hiện là một trong những điểm đến lớn của Trung Đông, nổi bật với các hoạt động nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí. Chương trình mới được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho thành phố trong giai đoạn du lịch mùa hè.



