Năm 2024, bà Tô Thanh Hoài (TPHCM) mua 1 căn hộ nhà ở xã hội diện tích 32 m2. Đến năm 2026, do diện tích nhỏ, không đủ không gian sinh hoạt cho gia đình 5 thành viên nên bà đã bán lại căn hộ cho chủ đầu tư.

Bà Hoài hỏi, vậy bà có được xét duyệt mua dự án nhà ở xã hội khác tại TPHCM không?

Trong trường hợp như bà, nếu luật hiện hành không được xét duyệt thì có hướng thay đổi để những hộ như bà được an cư không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 6, khoản 7 Điều 88 Luật Nhà ở năm 2023 quy định nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội như sau:

"Điều 88. Nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội

6. Mỗi đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này chỉ được mua hoặc thuê mua 01 căn nhà ở xã hội. Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật này chỉ được mua hoặc thuê mua 01 căn nhà ở xã hội hoặc 01 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

7. Mỗi đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 và 11 Điều 76 của Luật này tại mỗi thời điểm chỉ được thuê 01 căn nhà ở xã hội. Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật này tại mỗi thời điểm chỉ được thuê 01 căn nhà ở xã hội hoặc 01 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân".

Như vậy, trường hợp bà đã được mua nhà ở xã hội rồi thì không được giải quyết hỗ trợ mua nhà ở xã hội nữa.