Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Theo tờ báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Nga đã gia tăng đáng kể sức mạnh của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát (UAV kamikaze) vào Ukraine, phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo WSJ, các cuộc không kích dữ dội nhất trong toàn bộ cuộc xung đột xảy ra vào mùa hè, khi Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng máy bay không người lái Geran 2 và tên lửa tầm xa để tấn công khắp mọi nơi trong lãnh thổ Ukraine.

Daniel Mealy, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), cho biết, Moscow thường gia tăng ảnh hưởng ngay sau các cuộc đàm phán hoặc điện đàm giữa lãnh đạo Hoa Kỳ, Ukraine và Nga.

Đây là một phần trong mục tiêu chiến tranh nhận thức lớn hơn mà Nga đang theo đuổi, đó là gieo rắc sự bất hòa ở Hoa Kỳ và giữa các đồng minh, đối tác nước ngoài của Washington, bằng cách gửi những tín hiệu trái chiều về sự quan tâm của họ trong việc ký kết một hiệp định hòa bình.

Wall Street Journal cũng lưu ý rằng, việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump tại Alaska vào giữa tháng 8 đã mang lại cho Ukraine một khoảng lặng trong hai tuần.

Tuy nhiên, điều này cũng cho phép Lực lượng Vũ trang Nga tích lũy máy bay tấn công không người lái Geran 2 cho các cuộc tập kích đường không tiếp theo, ngay sau hội nghị thượng đỉnh nói trên, hoạt động không kích vào lãnh thổ Ukraine đã được nối lại với cường độ thậm chí còn lớn hơn.

Ngoài WSJ, tờ New York Times (NYT) cũng chỉ ra trong bài viết của mình rằng, theo mức độ gia tăng số lượng UAV trong các cuộc không kích, Nga cũng đang dần trở thành một đế chế sản xuất máy bay không người lái.

Theo tính toán, trong 8 tháng đầu năm 2025, Nga đã tấn công Ukraine bằng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau (UAV kamikaze, thiết bị mồi nhử và các loại khác) hơn 34 nghìn lần (bình quân mỗi ngày khoảng từ 140-150 chiếc), cao gấp gần mười lần so với con số của cùng kỳ năm 2024.

Đồng thời, Kiev tuyên bố rằng, 88% máy bay không người lái của Nga đã bị lực lượng phòng không Ukraine vô hiệu hóa, thấp hơn đáng kể so với con số năm 2024 là 93%.

NYT tin rằng, đằng sau những con số đáng kinh ngạc này là một cuộc cách mạng thực sự trong sản xuất máy bay không người lái ở Nga.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền Moscow đã huy động tất cả các nguồn lực công và tư để tạo ra một đế chế sản xuất máy bay không người lái với số lượng UAV xuất xưởng dường như vô tận.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông gần đây ở Vladivostok, hầu hết mọi khu vực triển lãm của Nga đều có gian trưng bày dành riêng cho các loại máy bay không người lái do các doanh nghiệp quốc phòng và dân sự của Nga sản xuất.

Theo giới phân tích phương Tây, sở dĩ Nga có thể sản xuất số lượng lớn máy bay không người lái là do Moscow dựa vào mối quan hệ hữu nghị với Iran và Trung Quốc, trao đổi công nghệ và linh kiện với họ, đồng thời huy động tất cả mọi nguồn lực, từ sinh viên đến công nhân nước ngoài để tham gia vào quá trình sản xuất máy bay không người lái.

NYT dẫn lời các nhà phân tích phương Tây cho rằng, Nga hiện có khả năng sản xuất khoảng 30 nghìn máy bay không người lái tấn công loại Geran-2 (phiên bản nội địa hóa của UAV Shahed 136 do Iran chế tạo) mỗi năm và có thể gia tăng sản lượng lên gấp đôi vào năm 2026.