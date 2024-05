"Mỗi khi con lên xe, chúng tôi chẳng còn gì phải lo lắng"

Lúc 6h40 sáng, cô Lưu, một người dân ở Bắc Kinh, đưa con đến điểm đón xe buýt của trường ở gần nhà. Từ khi có tuyến xe buýt Thông Học, cô và con đã có thể thong thả hơn trong giờ cao điểm buổi sáng. "Đi xe buýt hơn nửa tiếng là có thể đến trường. Tuyến xe được ưu tiên và có lộ tình được tối ưu nên không phải lo ùn tắc", cô cho biết.

Kể từ khi Bắc Kinh triển khai dịch vụ xe buýt thí điểm đến các trường học vào ngày 1/9/2023, nhiều gia đình như nhà cô Lưu cuối cùng cũng có thể “thở phào nhẹ nhõm". Các điểm dừng và bãi đậu xe cố định đã được bố trí trước cửa trường. Giáo viên, phụ huynh tình nguyện, cảnh sát giao thông, nhân viên bảo vệ phối hợp cùng nhau để đảm bảo học sinh lên xuống xe buýt an toàn và đến trường.

Để đảm bảo cho học sinh đi lại an toàn, hệ thống xe buýt đưa đón học sinh thực hiện kết nối “tận tay” về mọi mặt nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhiều phụ huynh cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm khi cho con đi học bằng xe buýt.

Các trang thiết bị phục vụ trên xe được bố trí với mục đích mang lại sự an toàn tối đa cho trẻ, ví dụ như: Camera giám sát, cửa thoát hiểm an toàn, bình chữa cháy, bộ dụng cụ y tế, mỗi ghế đều được trang bị dây an toàn…

Dữ liệu phản hồi khảo sát tại chỗ cho thấy kể từ khi xe buýt Thông Học hoạt động được một tháng, 95% học sinh và phụ huynh tin rằng cơ sở vật chất trên xe an toàn và thoải mái, dịch vụ xe thuận tiện và đúng giờ. Số đông phụ huynh đồng ý rằng xe buýt an toàn cho con của họ. Thêm vào đó 75% học sinh có thể đến trạm xe buýt trong khoảng thời gian chưa tới 10 phút.

Rẻ, an toàn và đáng tin cậy

Cùng quan điểm với cô Lưu, anh Tống cho biết: “Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm. Các giáo viên của trường và nhân viên công ty xe buýt cẩn thận và chu đáo hơn cả phụ huynh chúng tôi".

Phụ huynh hoàn toàn có thể ở nhà theo dõi lộ trình của con thông qua app trên điện thoại. Sử dụng ứng dụng này, cha mẹ có thể truy vấn hoạt động của phương tiện, tình trạng của con cũng như nhiều thông tin khác liên quan đến chuyến đi.

Vì là lần đầu tiên đi xe buýt của trường nên mẹ của học sinh lớp một đã mua vé chung và đi cùng con. Cô bày tỏ: "Có xe buýt đưa đón thì tiện hơn nhiều. Trước đây, chúng tôi thường đi chung xe để đưa con đi, giá khoảng 10 - 20 NDT/chuyến (khoảng 35 - 71 nghìn đồng). Bây giờ là 5 NDT/chuyến (khoảng 18 nghìn đồng. Mỗi lần như vậy chúng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền". Cô cũng thấy rằng xe sạch sẽ và an toàn, con cô hoàn toàn có thể tự đi mà không cần mẹ đi cùng.



"So với xe đưa đón do phụ huynh tự đứng ra thuê, xe buýt Thông Học đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng tài chính cho phụ huynh chúng tôi về mặt chi phí. Mỗi khi con lên xe, chúng tôi còn nhận được tin nhắn văn bản thông báo. Như vậy là chẳng cần gì phải lo lắng”, phụ huynh của Tiểu Chu, học sinh lớp 3, cho biết.

Biến xe buýt thành “lớp học di động”

"Đi xe buýt này không hề nhàm chán, rất thoải mái", Ngô Mỹ, học sinh lớp 1, vui vẻ nói khi được hỏi về trải nghiệm của mình. Vì nhà ở điểm đón đầu tiên nên cậu bé thường ngồi ở hàng đầu tiên. Trên đường đi, cậu bé nhiệt tình trò chuyện với các bạn ngồi bên cạnh.

Ngô Tử Quỳnh, một giáo viên tình nguyện từ Trường Trung học Thạch Cảnh Sơn trực thuộc Đại học Bắc Kinh, đã sử dụng thời gian trên xe buýt để dạy học sinh hát. "Mục đích của việc dạy các bài hát thiếu nhi là để tăng cường sự nhạy cảm của trẻ với số nguyên và chuẩn bị cho các em học phép trừ sau này. Sau khi khai giảng, nhà trường dự định ghi âm một số nội dung âm thanh như thơ, nhạc thiếu nhi để làm phong phú thêm kiến thức để trẻ có thể tiếp thu”, cô Ngô cho biết thêm.

Anh Trương, phó hiệu trưởng trường Thạch Cảnh Sơn tin rằng sự ra đời của xe buýt Thông Học đã giúp giảm đáng kể chi phí thời gian của phụ huynh, giảm bớt khó khăn trong việc đón và trả học sinh. Đây là một dịch vụ thực sự mang lại lợi ích cho các gia đình.

