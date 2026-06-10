Môi giới đổ về khu Tây Bắc TP.HCM, liên tục khai trương văn phòng mới, nhộn nhịp tư vấn khách quanh siêu dự án lớn chưa từng tại Hóc Môn

Hơn 6.000 booking được môi giới nhắc tới khi Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) còn chưa mở bán chính thức, kéo theo làn sóng đại lý F1, văn phòng tư vấn và quán cà phê “điểm hẹn nhà đầu tư” mọc lên quanh công trường.
Dù chưa chính thức mở bán, Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nhanh chóng khuấy động thị trường bất động sản khu Tây Bắc TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 1.080 ha, rộng gấp 1,4 lần diện tích quận Một cũ (khoảng 780 ha). Vốn đầu tư gần 173.000 tỷ đồng.
Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh Quốc lộ 22 và Vành đai 3,4, metro, lần lượt giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 và các trục giao thông liên vùng. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, là đầu mối chiến lược kết nối thành phố với Tây Ninh và khu vực lân cận, thuận lợi hình thành một cực phát triển giáo dục – đô thị mới.
Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh Quốc lộ 22 và Vành đai 3,4, metro, lần lượt giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 và các trục giao thông liên vùng. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, là đầu mối chiến lược kết nối thành phố với Tây Ninh và khu vực lân cận, thuận lợi hình thành một cực phát triển giáo dục – đô thị mới.
Anh Hào, môi giới của một sàn giao dịch bất động sản tại đây, cho biết dù dự án chưa chính thức mở bán, lượng khách quan tâm đã tăng nhanh. “Dự án mới ra mắt khoảng một tuần mà đã có hơn 6.000 booking, trong khi số lượng sản phẩm dự kiến chỉ khoảng 5.300 căn”, anh Hào nói.
Hiệu ứng từ dự án kéo theo sự xuất hiện của các đại lý F1 quanh khu vực. Nhiều văn phòng mới đang được dựng thêm để đón khách đổ về khi chủ đầu tư công bố bảng giá, trong khi một số nơi đã khai trương rầm rộ.
Thậm chí, một số môi giới còn tận dụng các quán nước ven đường, dựng bàn ghế làm điểm tư vấn tạm thời cho khách tìm hiểu dự án.
Không khí sôi động cũng lan sang các hàng quán, dịch vụ ăn uống quanh khu vực. Anh Phát, chủ một quán cơm trên đường Thanh Niên, cho biết từ khi công trường hoạt động, quán đông khách hơn trước. “Khoảng 11 giờ trưa là công nhân ra ăn cơm. Từ ngày dự án làm, khu này nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều người ăn xong còn tranh thủ nằm nghỉ trưa tại quán”, anh nói.
Hiện tại, chủ đầu tư vẫn chưa mở bán chính thức. Tuy nhiên, KĐT Vinhomes SaiGon Park đã xuất hiện giá thăm dò thị trường. Dự kiến khu 2 sẽ được ra hàng đầu tiên với giá được cho là dao động từ 150 - 180 triệu đồng/m2 đất, tùy loại hình và vị trí. Giá trung bình khoảng 160 triệu đồng/m2 đất, chưa tính các chính sách chiết khấu, ưu đãi bán hàng.
Dự án đang được triển khai với nhiều mũi thi công cùng lúc. Một số phân khu đã được san lấp, hạ tầng kỹ thuật bắt đầu hình thành.
Bên trong công trường, xe tải chở vật liệu nối đuôi nhau ra vào, máy móc hoạt động liên tục.
Một số tuyến đường nội bộ đã cơ bản định hình, tạo nên nhịp độ thi công khẩn trương sau hơn một tháng khởi công.
Theo
Nhịp sống thị trường
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