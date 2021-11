Ngày 26/10 vừa qua, Công chúa Mako đã kết hôn với bạn trai thường dân Kei Komuro trong sự phản đối, bất bình gay gắt của dư luận Nhật Bản.

Theo quy định, cô đã từ bỏ tước hiệu hoàng gia, trở thành "thường dân" Mako Komuro và tất nhiên không thể hưởng các đặc quyền của thành viên hoàng tộc nữa. Vợ chồng trẻ sẽ phải tự lo cho cuộc sống độc lập về sau của mình tại New York (Mỹ). Cựu Công chúa Mako cũng đã từ chối khoản tiền hồi môn khoảng 30 tỷ VNĐ để tránh bớt chỉ trích của người dân.

Vấn đề khả năng tài chính của cặp đôi được bàn tán rầm rộ sau đám cưới, nhất là khi Kei Komuro vừa nhận kết quả trượt kỳ thi luật sư tại Mỹ. Vì chưa thể làm luật sư như dự định, anh sẽ phải giữ mức lương như hiện tại của một trợ lý pháp lý và việc trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại New York trở thành một vấn đề với hai vợ chồng.

Tuy nhiên, cuộc sống 1 tuần sau kết hôn của Mako và Kei không hề khó khăn hay độc lập hoàn toàn như quy định và hình dung của mọi người. Cặp đôi đã chuyển đến ở tạm trong một căn hộ cao cấp ở phường Shibuya, trung tâm Tokyo với mức giá thuê khoảng 800.000 yên mỗi tháng (khoảng 150 triệu VNĐ)

Cuộc sống thoải mái hậu kết hôn của Mako và Kei khiến nhiều người đặt câu hỏi

Một nhân viên công ty địa ốc trong khu vực này cho biết:

"Nơi ở của họ là một căn hộ sang trọng gần Aoyama-dori, nơi có nhiều cửa hàng thời trang và quán cà phê. Vợ chồng Komuro đang ở tầng trên cùng của tòa nhà. Hãy tưởng tượng nó giống như một phòng hạng sang trong khách sạn 5 sao điển hình. Đó là kiểu căn hộ phổ biến với dịch vụ, tiện nghi đầy đủ và hay được người nước ngoài giàu có thuê ở trung và dài hạn".

Một nguồn tin khác tiết lộ với Yahoo News: "Có thông tin cho rằng nhân viên của Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia sẽ lo việc mua sắm mỗi ngày. Đây không phải là nhân viên bình thường, mà là nhân viên do gia đình Akishino thuê. Mako đã rời khỏi hoàng gia, mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ không được hỗ trợ nữa nhưng 'sự giúp đỡ' vẫn tiếp tục".

Thêm vào đó, hiện tại vợ chồng Mako vẫn đang được bảo vệ an ninh bởi đội ngũ hùng hậu gồm 30 nhân viên cảnh sát trực 24/24. Nhiều người trong đội an ninh này nằm dưới sự chỉ huy của Cục An ninh thuộc Sở Cảnh sát Tokyo và một số cơ quan có thẩm quyền khác.

Cụ thể, có 5 đến 6 người bảo vệ bên ngoài tòa nhà và 4 đến 5 người bên trong tòa nhà. Đội an ninh chia làm 3 ca mỗi ngày, vì vậy tổng cộng ước tính có tới 30 người đang làm công việc bảo vệ cựu công chúa.

Các phóng viên túc trực bên ngoài tòa chung cư nơi vợ chồng Mako đang sống tạm sau khi kết hôn

Vào ngày 28/10, khi Mako và Kei đến Trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe ở Tokyo, cặp đôi cũng bị bắt gặp có sự bảo vệ hùng hậu của các vệ sĩ. Bên trong xe có một nữ sĩ quan và đi đằng sau là một chiếc xe cảnh sát có 4 bảo vệ.

Theo truyền thông Nhật, trong vòng 1 tháng, chi phí an ninh cho vợ chồng Komuro có thể lớn tới 20 triệu yên (khoảng 4 tỷ VNĐ). Thông tin này nhận phải rất nhiều chỉ trích vì dư luận cho rằng Mako hiện là dân thường nhưng cô vẫn được hưởng đặc quyền và tiêu tốn tiền thuế của người dân.

Mako vẫn chưa có cuộc sống "thường dân" sau khi bỏ tước hiệu

Tuy nhiên, với Cơ quan Hoàng gia, việc "chăm sóc cho cựu thành viên" cũng là một phần của công việc. Vào năm 2005, khi Công chúa Sayako mới kết hôn, thời gian đầu cô cũng có nhân viên hỗ trợ các công việc mua sắm hằng ngày trước khi quen dần với nhịp sống của "dân thường".

Việc hỗ trợ an ninh hùng hậu cho vợ chồng Mako là chưa có tiền lệ nhưng được cho là cần thiết vì cặp đôi đang là tâm điểm của dư luận và cần sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc bảo vệ an ninh cho cựu Công chúa Mako khi cô đến Mỹ định cư cũng là một vấn đề khác gây đau đầu. Nhiều khả năng vợ chồng cô vẫn sẽ được hỗ trợ bảo vệ khi sang nước ngoài. Một nhà báo Nhật Bản sống ở New York tiết lộ:

"Trước khi Mako đến Mỹ, các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York đã làm việc trong nhiều tháng. Họ đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từ hệ thống an ninh đến nơi ở, nơi mua sắm hằng ngày. Có thể Cơ quan Hoàng gia đã yêu cầu hợp tác vì chỉ thị của Bộ Ngoại giao".