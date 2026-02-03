Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, trong khuôn khổ dự án Chiến tranh và Trừng phạt, đã công bố một cuộc điều tra về việc sản xuất các module UMPK (ModuleLập kế hoạch và Hiệu chỉnh Đa năng) của Nga.

Cổng thông tin này có mô hình 3D tương tác của thiết bị, cơ sở dữ liệu chi tiết về các thành phần và dữ liệu về 31 doanh nghiệp tham gia vào quá trình này.

Nhờ những thiết bị nói trên, Nga có thể chuyển đổi các loại bom nổ mạnh không điều khiển thông thường, chẳng hạn như FAB-250 hoặc FAB-500, thành các loại vũ khí điều khiển được - gọi là KAB - có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Thiết kế của một module điển hình bao gồm khung động cơ, vỏ mũi, cánh gập, cánh lái và cánh ổn định. Toàn bộ cơ cấu được gắn chắc chắn vào thân bom bằng những kẹp thép đặc biệt.

Độ chính xác của cơ cấu dẫn đường được đảm bảo bởi hệ thống điều khiển tích hợp "SMART", sử dụng bộ tiếp sóng tín hiệu Thụy Sĩ từ Axicom (TE Connectivity), module quán tính Trung Quốc từ MT Microsystems, bộ chuyển đổi DC-DC từ XLSEMI và bộ thu phát của Mỹ từ Sipex Corporation.

Hệ thống điều khiển hoạt động kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính không phụ thuộc nền tảng và ăng ten vệ tinh chống nhiễu loại Comet, có thể bao gồm từ 4 đến 8 phần tử.

Năm 2024, quân Nga bắt đầu sử dụng bom trên không FAB-500T được trang bị module tầm xa UMPK-PD. Các thiết bị này có diện tích cánh lớn hơn đáng kể và khung được mở rộng.

Module UMPK-PD nâng cấp được trang bị ăng ten Comet-M12 12 phần tử, sử dụng module GNSS của Thụy Sĩ từ U-blox, mạch tích hợp lập trình được của Mỹ từ Altera Corporation (Intel) và bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự từ Analog Devices.

Ngoài ra, ăng ten này còn sử dụng bộ chuyển đổi DC/DC của Mỹ từ Linear Technology Corporation (Analog Devices).

Hệ thống điều khiển SMART và các linh kiện nước ngoài trong đó.

Nhà phát triển và thực hiện chính đặt hàng của nhà nước đối với các module này là Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật. Chính doanh nghiệp trên điều phối công việc của hàng chục nhà máy cung cấp linh kiện: từ vi mạch đến các thanh nhôm định hình cho cánh của bom.

Tổng cộng 6 công ty trong danh sách đã công bố vẫn chưa bị trừng phạt quốc tế. Điều này cho phép phía Nga tự do mua các linh kiện và thiết bị nước ngoài cần thiết để duy trì tốc độ sản xuất. Danh sách quốc gia cung cấp bao gồm Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trong số các công ty đó có NPO "Kurganpribor - đơn vị thực hiện lắp ráp cuối cùng các module UMPK-250 và UMPK-500. Việc không chịu áp lực trừng phạt đối với doanh nghiệp này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ tiếp cận các máy công cụ và công nghệ lưỡng dụng của phương Tây.

Một cơ sở quan trọng khác là Hephaestus and T - Cơ sở này phát triển và lắp đặt các hệ thống con điện toán chuyên dụng SVP-24 "Hephaestus" trên các máy bay chủ lực mang bom KAB, đặc biệt là oanh tạc cơ Su-24M và Su-34, cùng với Su-35S.

Danh sách này cũng bao gồm Arzamas Foundry and Mechanical Plant "Start" (các bộ phận bằng nhôm và đồng thau cho bộ điều khiển SMART), PSB Technologies (các bo mạch in và module cho ăng ten Kometa-M), Pantes (các linh kiện điện tử và module cơ bản cho hệ thống định vị) và Ricor Electronics (bộ nguồn và bo mạch chuyên dụng).