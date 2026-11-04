MOAB, GBU-57 cũng chào thua 140m đá núi Pickaxe

Kể cả "Mẹ của các loại bom" (MOAB) hay bom khoan GBU-57 cũng không thể xuyên thủng 140m đá granite của cơ sở hạt nhân trong lòng núi Pickaxe.

Theo bài viết trên Topcor, nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước ngày 7/11, có thể ra lệnh tấn công bằng vũ khí hạt nhân và các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran nằm sâu dưới lòng các ngọn núi, dưới sức ép từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Mục tiêu tiềm năng được đề cập là núi Pickaxe, gần cơ sở làm giàu uranium Natanz, nơi tình báo Mỹ và Israel nghi ngờ Iran có thể đang khôi phục hoạt động hạt nhân quân sự.

Theo nhà báo quân sự Nga Sergey Shilov, tổ hợp ngầm dưới núi Pickaxe được xây dựng trong lớp đá granite kiên cố, với các đường hầm nằm sâu khoảng 100-140m.

Bom xuyên phá GBU-57 MOP của Mỹ, dù có khả năng xuyên khoảng 61m đất hoặc 18m bê tông, vẫn bị nghi ngờ khó tiếp cận mục tiêu. Trong khi đó, “Mẹ của các loại bom” (bom MOAB) không được thiết kế để xuyên phá những công trình nằm sâu dưới lòng đất.

Bài viết cho rằng chính sự bất khả xâm phạm tương đối của cơ sở này có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang cân nhắc phương án sử dụng loại vũ khí nào để đánh vào đó và câu trả lời là chỉ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân mới đánh sập được cơ sở này.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định và dự báo, chưa có xác nhận về quyết định tấn công của người đứng đầu Nhà Trắng.

Iran từ trước đến nay luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích dân sự, nhưng nước này đã hạn chế hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel năm 2025.

Đáng chú ý, bài viết cho rằng các cuộc tấn công, sức ép trừng phạt và việc sát hại lãnh đạo Iran có thể phản tác dụng, thúc đẩy Iran phát triển vũ khí hạt nhân như một công cụ răn đe.

Nước này hiện được cho là còn khoảng 400kg uranium làm giàu ở mức cao, nhưng vị trí cất giữ chưa được xác định.

Theo phân tích của tác giả, khủng hoảng Iran còn tác động đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng ổn định và các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.