"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun bị tẩy chay chưa từng có: Đã còng lưng gánh nợ 287 tỷ, còn sắp bị huỷ job hàng loạt?

Ngày 20/9, tờ 163 đưa tin danh tiếng của Jeon Ji Hyun sụp đổ ở thị trường giải trí Trung Quốc. Bộ phim Tempest mà cô đóng chính đang vấp phải sự phản ứng tiêu cực gay gắt của khán giả xứ tỷ dân vì được cho là có tình tiết xúc phạm Trung Quốc. Điều này khiến Jeon Ji Hyun vấp phải làn sóng tẩy chay chưa từng có của netizen Trung Quốc. Thậm chí có khán giả còn yêu cầu "cấm cửa" minh tinh này, không cho cô đặt chân đến xứ tỷ dân dự sự kiện kiếm tiền, không để hình ảnh Jeon Ji Hyun hiện diện công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn làm căng, gây áp lực cho các thương hiệu đang mời Jeon Ji Hyun làm đại diện hình ảnh như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV... Họ yêu cầu các thương hiệu này gỡ bỏ chiến dịch quảng cáo của Jeon Ji Hyun nếu muốn tiếp tục làm ăn ở thị trường Trung Quốc. Không ít netizen bày tỏ quan điểm "kiên quyết tẩy chay luôn thương hiệu nếu họ không thay đổi người đại diện Jeon Ji Hyun".

Jeon Ji Hyun đang bị công chúng Trung Quốc tẩy chay dữ dội, thậm chí họ còn yêu cầu "cấm cửa" minh tinh này tại thị trường xứ tỷ dân

Bộ phận chăm sóc khách hàng tại Trung Quốc của các thương hiệu mà Jeon Ji Hyun làm gương mặt đại diện rơi vào tình trạng quá tải khiếu nại những ngày qua. Theo tờ 163, với việc Jeon Ji Hyun dính làn sóng tẩy chay diện rộng ở Trung Quốc, các thương hiệu đang phải xem xét lại vai trò đại sứ của minh tinh này. Xứ tỷ dân vốn là thị trường tiêu thụ trọng tâm và chiến lượt của các thương hiệu toàn cầu. Do đó, các nhãn hàng cũng sẽ cân nhắc tránh là phật ý người tiêu dùng nơi đây. Với tình hình căng thẳng như hiện tại, Jeon Ji Hyun đối mặt với nguy cơ mất đi nhiều job khủng và cơ hội kiếm tiền tỷ tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Jeon Ji Hyun chỉ diễn theo kịch bản. Cơn sóng phẫn nộ này lẽ ra phải hướng về nhà sản xuất bộ phim, nhưng cuối cùng vì là minh tinh nổi tiếng nhất và là cast chính, Jeon Ji Hyun lại thành cái tên đứng mũi chịu sào, nhận bình luận chỉ trích và hứng chịu cơn thịnh nộ của khán giả xứ tỷ dân.

Netizen Trung Quốc đang gây áp lực, đòi các thương hiệu lớn hủy job và xóa bỏ chiến dịch quảng cáo có Jeon Ji Hyun ở thị trường Trung Quốc

Trong thời gian qua, Jeon Ji Hyun gặp nhiều sóng gió. Vào đầu tháng 6, truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng đại gia của nữ diễn viên đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao. Để cứu chồng đại gia, "mợ chảnh" buộc phải tái xuất showbiz.

Tần suất chạy show của Jeon Ji Hyun khiến ai cũng phải choáng váng. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Jeon Ji Hyun đã ký 3 hợp đồng quảng cáo xa xỉ, liên tục dự sự kiện từ Á đến Âu. Không tháng nào minh tinh hạng S xứ Hàn không có lịch trình. Thậm chí, Jeon Ji Hyun còn chấp nhận sang Trung Quốc dự sự kiện trở lại sau hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng.

Chồng Jeon Ji Hyun làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần

Với lịch trình "chạy show" không ngừng nghỉ này của Jeon Ji Hyun, cô có thể lấp đầy khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng của chồng trong gần 1 năm làm việc không nghỉ. Về phía Choi Joon Hyuk - chồng Jeon Ji Hyun, anh mất dạng sau khi đầu tư thua lỗ. Thậm chí, Choi Joon Hyuk còn bị tố cố ý che giấu sự cố tài khoản tiền ảo của mình bị hack mất. Phải 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty của Choi Joon Hyuk mới thông báo về sự cố, khiến nhà đầu tư bức xúc vì không kịp nắm bắt tin tức.

Theo trang QQ, chồng Jeon Ji Hyun thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn như netizen từng đồn đoán. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng "mợ chảnh". Nữ diễn viên từng bỏ ra tới 12 tỷ won (230 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Với việc Jeon Ji Hyun phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.

Jeon Ji Hyun chăm chỉ chạy show, quay lại đóng phim để trả nợ cho chồng đại gia

Nguồn: Sina, 163