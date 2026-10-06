Mở 2 chiếc túi đặt ở thùng xe bán tải, cặp vợ chồng lập tức báo cảnh sát khi thấy thứ bên trong

Cặp vợ chồng tưởng chỉ nhặt được vài chiếc túi bị rơi bên đường, nhưng thứ bên trong khiến họ lập tức báo cảnh sát.

Một chuyến lái xe tưởng như bình thường của một gia đình tại bang Virginia, Mỹ, đã biến thành câu chuyện đặc biệt sau khi họ vô tình bắt gặp hai chiếc túi nằm giữa đường.

Theo WTVR, sự việc xảy ra tại hạt Caroline, bang Virginia, vào tháng 5/2020. David và Emily Schantz khi đó đang lái xe cùng các con thì nhìn thấy chiếc xe phía trước bất ngờ đánh lái để tránh một vật nằm trên mặt đường.

Chiếc xe của gia đình Schantz sau đó cán qua vật này.

Ban đầu, cặp vợ chồng nghĩ đó chỉ là một chiếc túi đựng rác bị rơi xuống đường. Không muốn chiếc túi tiếp tục gây nguy hiểm cho những phương tiện đi sau, họ quyết định dừng xe và nhặt nó lên.

Khi quan sát xung quanh, gia đình còn phát hiện thêm một chiếc túi khác nằm cách đó khoảng 15 feet, tương đương hơn 4,5 m.

Cả hai chiếc túi sau đó được đặt vào thùng xe bán tải.

Điều đáng nói là lúc ấy gia đình Schantz hoàn toàn không biết mình vừa nhặt được thứ gì. Họ không mở các túi ngay bên đường mà tiếp tục hành trình rồi mới mang chúng về nhà.

Mở túi ra mới phát hiện điều bất thường

Khi về đến nhà, gia đình bắt đầu kiểm tra hai chiếc túi.

Bên trong không phải rác hay những món đồ cá nhân như họ tưởng. Thay vào đó là hàng loạt túi nhựa nhỏ được đóng gói cẩn thận.

Một chuyến lái xe tưởng như bình thường của một gia đình tại bang Virginia, Mỹ, đã biến thành câu chuyện đặc biệt sau khi họ vô tình bắt gặp hai chiếc túi nằm giữa đường. (Ảnh: WCVB)

Trên một số gói có thông tin liên quan tới "cash vault", có thể hiểu là khu vực hoặc kho lưu trữ tiền mặt.

Lúc này, cặp vợ chồng mới nhận ra thứ mình vô tình chở về nhà là một số lượng tiền mặt cực lớn.

Tổng số tiền được xác định lên tới gần 1 triệu USD, tương đương khoảng hàng chục tỷ đồng.

Theo các nguồn tin địa phương thời điểm đó, số tiền được cho là đang trong quá trình vận chuyển và có thể được đưa tới một ngân hàng. Một số nguồn cho biết điểm đến được cho là ngân hàng BB&T.

Nhà chức trách nhận định hai chiếc túi có liên quan tới hệ thống bưu chính, song nguyên nhân khiến chúng xuất hiện giữa đường vẫn chưa được làm rõ vào thời điểm vụ việc được công bố.

Lập tức gọi cảnh sát

Sau khi hiểu rõ giá trị của những thứ vừa nhặt được, gia đình Schantz không giữ số tiền lại.

Họ nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Caroline và thông báo về sự việc.

Toàn bộ số tiền sau đó được giao cho cơ quan chức năng để xử lý và đưa trở lại đúng nơi nhận.

Major Scott Moser thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Caroline đánh giá cao quyết định của gia đình Schantz. Ông cho rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn tương tự khi bất ngờ đứng trước số tiền lên tới gần 1 triệu USD.

Tổng số tiền được xác định lên tới gần 1 triệu USD, tương đương khoảng hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: WCVB)

Ông Moser thậm chí còn tới nhà gia đình sau vụ việc. Do hai con trai của David và Emily có mặt, vị cảnh sát đã bật đèn trên xe tuần tra cho các cậu bé xem như một kỷ niệm đặc biệt.

Theo truyền thông Mỹ, ông Moser cũng bày tỏ hy vọng đơn vị sở hữu số tiền có thể có một hình thức cảm ơn dành cho gia đình đã tìm thấy và giao nộp đầy đủ.

Về phía mình, Emily Schantz cho biết gia đình không suy nghĩ quá nhiều về việc có nên giữ số tiền hay không.

Lý do rất đơn giản rằng số tiền đó không thuộc về họ.

Câu chuyện sau đó thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ không chỉ vì con số gần 1 triệu USD, mà còn bởi tình huống khá hy hữu: một gia đình tưởng mình đang nhặt những chiếc túi rác để dọn khỏi đường, nhưng cuối cùng lại vô tình chở cả một khối tiền mặt về nhà.

Điều bất ngờ hơn là họ đã đặt hai chiếc túi lên thùng xe bán tải và tiếp tục di chuyển trong một khoảng thời gian mà hoàn toàn không biết bên trong chứa thứ có giá trị lớn đến như vậy.

Theo WTVR, ABC7