Miu Lê trước khi bị bắt

Từ khóa Miu Lê đạt 100 điểm tìm kiếm trên Google Trend vào 16h ngày 11/5 sau thông tin sử dụng ma túy. Miu Lê bị bắt quả tang khi cùng 5 đối tượng sử dụng trái phép chất cấm tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào 12h30 ngày 10/5. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.



Ca sĩ Miu Lê bị bắt vì sử dụng ma túy.

Miu Lê là ai?

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 . Ít ai biết rằng khởi đầu của cô trong giới giải trí không đến từ đam mê cháy bỏng với nghề diễn mà xuất phát từ nỗ lực giảm cân của gia đình dành cho cô . Thời học cấp 2, Miu Lê được mẹ gửi vào một lớp học người mẫu để cải thiện tư thế .

Cơ duyên rẽ lối khi đạo diễn Lê Hoàng tổ chức casting phim điện ảnh ngay tại lớp học này . Vượt qua tất cả những học viên có hình thể chuẩn mẫu, Miu Lê là người duy nhất trúng tuyển . Bộ phim đầu tay nhận mức cát-xê 8 triệu đồng không được ra mắt, nhưng nó đã nhen nhóm trong cô niềm tin về với nghề .

Năm 2009, cô bước chân vào showbiz với vai nữ chính July Miu trong bộ phim truyền hình tuổi teen Những thiên thần áo trắng. Đây chính là bước đệm quan trọng, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này của nữ diễn viên.

Quãng thời gian sau, Miu Lê phát hành một số ca khúc như Không gian vắng, Riêng mình em, Giả vờ nhưng em yêu anh... Cô nỗ lực khẳng định mình ở cả hai vai trò ca sĩ, diễn viên, song chưa thực sự bùng nổ.

Sự nghiệp của Miu Lê chứng kiến những bước ngoặt lớn vào năm 2015, vai diễn trong Em là bà nội của anh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã tạo nên "cơn sốt" phòng vé . Tác phẩm thành công vang dội, giúp cô có bước tiến lớn trong sự nghiệp điện ảnh.

Nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vị thế qua các dự án như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua... Dịp 30/4-1/5 vừa qua, cô tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 với vai Chiin Chiin - một TikToker tập tành đóng phim zombie .

Ở mảng âm nhạc, Miu Lê sở hữu chất giọng riêng biệt, dễ tạo dấu ấn như Lặng thầm yêu, Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Gác lại lo âu, Giấc mơ thần tiên, Vì mẹ anh bắt chia tay đạt... Sự xuất hiện tại chương trình âm nhạc tiếp tục giúp Miu Lê duy trì sức hút trong lòng khán giả trẻ.

Miu Lê năm 28 tuổi từng khiến nhiều người chú ý khi tiết lộ đã tự mua nhà, sắm xe bằng tiền cá nhân mà không cần ai hỗ trợ. Nữ ca sĩ còn đặt mục tiêu sở hữu căn penthouse trị giá hơn 50 tỷ đồng nhờ chăm chỉ làm việc và tiết kiệm.

Từ năm 2014, nữ ca sĩ đã sở hữu xe hơi khoảng 2 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tậu thêm xe sang hàng tỷ đồng để đi sự kiện. Miu Lê còn nổi tiếng với bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Cô từng khoe túi Hermes Birkin da cá sấu bạch tạng thuộc dòng hiếm, sở hữu nhiều mẫu Birkin đủ màu sắc với giá trung bình 250-500 triệu đồng mỗi chiếc.

Miu Lê khoe cuộc sống sang chảnh, dùng toàn đồ hiệu.

BST túi hiệu của cô còn có loạt thiết kế đắt đỏ như Hermes Kelly da cá sấu, Mini Kelly, Constance 23 Flap Bag hay Clutch Kelly với mức giá từ hàng trăm triệu đồng.

Không chỉ vậy, cô còn dùng đồng hồ Franck Muller, Cartier đính kim cương, cùng nhiều phụ kiện xa xỉ từ Hermes, Chanel hay Alexander McQueen. Phòng chứa túi xách, giày dép và phụ kiện của nữ ca sĩ từng khiến dân mạng choáng ngợp vì độ hoành tráng và giá trị khủng.

Ồn ào đời tư

Có sự nghiệp rực rỡ, Miu Lê là người khá kín kẽ về đời tư, vướng nhiều tin đồn tình ái với các rapper, influencer nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Một thời gian dài, cô và Karik vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai từng hợp tác nhiều dự án như phim Chiếm đoạt , MV Vì mẹ anh bắt chia tay . Karik thừa nhận giữa anh và Miu Lê đồng điệu về tính cách, thân thiết nhưng không tiến xa hơn, chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Năm 2024, Miu Lê và rapper kém 7 tuổi Wean Lê được đồn là cặp đôi mới trong showbiz Việt. Cả hai không ít lần bị bắt gặp cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đi dạo, xem bóng chuyền... Có thời điểm mạng xã hội xôn xao tin nữ ca sĩ có thai, song Miu Lê nhanh chóng phủ nhận.

Sau ít tháng, nghi vấn Wean và Miu Lê đường ai nấy đi tiếp tục tạo bàn luận. Cư dân mạng phát hiện cô bỏ theo dõi Wean Lê trên Instagram, xóa các bài đăng trước đây liên quan đến rapper.

Đến năm 2025, nữ ca sĩ vướng tin yêu Nam Vlog, tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Nam Vlog được nhiều người biết đến nhờ những video nấu ăn tại nhà đăng tải trên TikTok. Mối quan hệ này cũng không được Miu Lê lên tiếng xác nhận.

Đến tháng 8/2025, ca sĩ sinh năm 1991 xác nhận "độc thân vui vẻ". Khán giả cho rằng cô ngầm xác nhận chia tay Nam Vlog.

Trước thông tin chấn động về việc bị bắt vì sử dụng ma túy, phía công ty quản lý của Miu Lê cho biết đang phối hợp xác minh và sẽ có phản hồi chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng .