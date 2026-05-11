Miu Lê cơ cực thời đi học!

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Cô có nhà riêng, xe sang và hàng hiệu nhiều không đếm hết. Ít ai biết rằng, trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1991 từng trải qua tuổi thơ cơ cực.

Cô từng có những chia sẻ về thời đi học thiếu thốn gây chú ý.

Thời đi học cơ cực của Miu Lê

Miu Lê sinh ra ở Ninh Thuận, còn đỏ hỏn đã được ba mẹ bế vào TP.HCM. Gia cảnh khốn khó. Tuy nhiên, cô cho biết, gia đình mình rất khuôn khổ, quan tâm từ những chi tiết nhỏ như: Ngồi không được rung đùi, ăn cơm là phải ăn thật sạch không được bỏ thừa đồ ăn, trả lời ba mẹ phải có chủ ngữ, vị ngữ...

"Mẹ dạy các con rất nghiêm khắc. Chúng tôi tự lập sớm, quần bị rách cũng phải tự khâu dù mẹ là thợ may. Từ bé tôi chỉ được chơi với chị gái, 11h tan học đúng 15 phút có mặt tại nhà, không được tham gia các buổi sinh hoạt trường lớp, dã ngoại. Tôi giờ chơi ít bạn cũng từ đây mà ra.

Miu Lê

Suốt tuổi thơ, tôi chỉ mặc quần áo, dùng cặp và sách vở cũ chị gái hơn 2 tuổi để lại. Tôi học cấp 1 loại giỏi, lên trung học loại khá, cấp 3 chỉ xuống trung bình. Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành", cô từng chia sẻ.

Thời học sinh, Miu Lê chỉ chơi với con trai, phần do không được các bạn nữ chơi cùng, phần vì bố mẹ không cho chơi với các bạn nhiều vì sợ bị hư. Thậm chí Miu Lê còn khẳng định do hoocmon nam tính có quá nhiều trong người.

Được biết, Miu Lê không học hết đại học. Trong một buổi livestream, cô thú nhận với người hâm mộ rằng mình chỉ học đến năm 2 và sau đó bảo lưu để tập trung hoạt động nghệ thuật. Nói rõ hơn về vấn đề này, Miu Lê cho biết lúc đầu nữ ca sĩ dự định sẽ bảo lưu việc học một thời gian để làm nghề, sau đó sẽ tiếp tục đi học trở lại.

Tuy nhiên, Miu Lê nhận ra việc trở lại với chuyện học hoàn toàn không dễ dàng như cô vẫn nghĩ: "Bảo lưu rồi bị cuốn vào công việc, nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn".

Bên cạnh chia sẻ về câu chuyện của mình, Miu Lê cũng khuyến khích các bạn trẻ cố gắng hoàn thành việc học đến nơi đến chốn: "Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay. Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

Tổng hợp