Phát hiện thi thể nữ bí ẩn trong lăng mộ Càn Long, kẻ trộm mộ vừa thấy mặt đã hét lớn: Không thể tin!

Thi thể nữ bí ẩn trong lăng mộ Càn Long

Năm 1928, sự tĩnh lặng của Thanh Đông Lăng bị phá vỡ bởi một vụ đào trộm mộ quy mô lớn. Dưới mệnh lệnh của Tôn Điện Anh, khu lăng tẩm vốn được xem là nơi yên nghỉ trang nghiêm của hoàng tộc nhà Thanh bất ngờ trở thành hiện trường của một cuộc cướp phá gây chấn động.

Trong số những lăng mộ bị xâm phạm, Dụ Lăng của Càn Long đế là nơi khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Đây là công trình được xây dựng công phu, nơi an táng vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất triều Thanh cùng một số phi tần quan trọng. Những đồ tùy táng quý giá, không gian địa cung kín sâu và các quan quách được bảo vệ nghiêm ngặt vốn là biểu tượng cho quyền lực hoàng gia, nhưng cuối cùng vẫn bị mở ra sau hàng trăm năm im lìm dưới lòng đất.

Thế nhưng, điều khiến câu chuyện về Dụ Lăng trở nên ám ảnh không chỉ là số bảo vật bị lấy đi. Theo những giai thoại được lưu truyền, khi nhóm trộm mộ tiến vào sâu bên trong địa cung và phát hiện một thi thể nữ được bảo tồn khác thường, có kẻ vừa nhìn thấy khuôn mặt đã không giấu nổi kinh ngạc mà hét lên: “Không thể tin!”.

Người phụ nữ ấy được cho là Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu, Ngụy Giai thị, người từng được Càn Long đế hết mực sủng ái và cũng là mẹ ruột của Gia Khánh đế sau này.

Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu, Ngụy Giai thị, xuất thân không quá hiển hách nếu so với nhiều phi tần khác trong hậu cung nhà Thanh. Bà vốn thuộc Nội vụ phủ Bao y, sau đó từng bước tiến vào cung cấm và được Càn Long chú ý.

Từ một cung nữ bình thường, Ngụy Giai thị dần trở thành một trong những người phụ nữ có vị trí đặc biệt bên cạnh hoàng đế. Bà được cho là có dung mạo nổi bật, tính cách mềm mỏng, thông minh và biết cách cư xử trong chốn hậu cung nhiều tranh đấu. Nhờ vậy, bà ngày càng được Càn Long tin yêu.

Trong cuộc đời mình, bà sinh cho Càn Long sáu hoàng tử và hai công chúa. Người con nổi bật nhất của bà chính là Vĩnh Diễm, sau này lên ngôi trở thành Gia Khánh đế. Tuy nhiên, Ngụy Giai thị không kịp chứng kiến ngày con trai đăng cơ. Bà qua đời khi mới 49 tuổi.

Sau khi mất, bà được Càn Long truy phong làm hoàng hậu, ban thụy hiệu "Hiếu Nghi". Việc được an táng trong Dụ Lăng cùng Càn Long cũng phần nào cho thấy vị trí đặc biệt của bà trong lòng vị hoàng đế này.

Nụ cười sau 153 năm và bí ẩn khiến hậu thế bàn tán

Theo các câu chuyện được lưu truyền, khi Dụ Lăng bị mở ra vào năm 1928, người ta phát hiện di thể của Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu vẫn ở trạng thái tương đối nguyên vẹn. Điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn cả là gương mặt bà được cho vẫn giữ nét an nhiên, như đang mỉm cười.

Ở thời điểm ấy, bà đã qua đời khoảng 153 năm. Với suy nghĩ thông thường, một di thể sau thời gian dài như vậy khó có thể giữ được hình dáng ban đầu. Chính vì thế, câu chuyện về "nụ cười sau 153 năm" nhanh chóng được phủ lên màu sắc bí ẩn, thậm chí bị dân gian gắn với những cách lý giải mang hơi hướng tâm linh.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khoa học, hiện tượng một di thể được bảo tồn tốt trong môi trường đặc biệt không phải hoàn toàn không thể xảy ra. Điều kiện mộ táng, độ kín của quan quách, độ ẩm, nhiệt độ, không khí và vật liệu đi kèm đều có thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ phân hủy tự nhiên.

Dụ Lăng của Càn Long vốn là công trình được xây dựng cực kỳ công phu. Địa cung có kết cấu kín, nằm sâu dưới lòng đất, hạn chế sự tác động trực tiếp của môi trường bên ngoài. Trong điều kiện không khí ít lưu thông, nhiệt độ tương đối ổn định và độ ẩm được kiểm soát ở mức nhất định, quá trình phân hủy có thể diễn ra chậm hơn nhiều so với môi trường thông thường.

Bên cạnh đó, với thân phận hoàng hậu, không loại trừ khả năng di thể của Ngụy Giai thị từng được xử lý bằng những phương pháp bảo quản đặc biệt trước khi nhập táng. Dù sử liệu không ghi chép rõ ràng về một quy trình chống phân hủy cụ thể, giới nghiên cứu cho rằng tầng lớp hoàng gia xưa thường rất coi trọng việc khâm liệm. Các vật liệu như hương liệu, thảo dược, chất hút ẩm hoặc đồ tùy táng có tính bảo quản có thể đã góp phần làm chậm sự biến đổi của di thể.

Từ câu chuyện ly kỳ đến lời nhắc về di sản

Ngoài các yếu tố môi trường và kỹ thuật khâm liệm, một số giả thuyết còn nhắc đến đặc điểm cơ thể của người mất. Cấu trúc da, lượng mô mỡ, tình trạng sức khỏe khi qua đời và hệ vi sinh vật trong cơ thể đều có thể tạo ra khác biệt trong quá trình bảo tồn tự nhiên. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán, bởi việc nghiên cứu một cách đầy đủ sau vụ xâm phạm lăng mộ năm 1928 gặp rất nhiều hạn chế.

Điều đáng chú ý là câu chuyện về Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu không chỉ dừng lại ở yếu tố kỳ bí. Nó còn phản ánh một bi kịch lớn của di sản: những lăng mộ hoàng gia từng được xây dựng để trường tồn qua thời gian, nhưng lại bị xâm phạm bởi lòng tham và biến động lịch sử.

Nụ cười được cho là còn lưu lại trên gương mặt vị hoàng hậu sau hơn một thế kỷ vì thế trở thành chi tiết khiến hậu thế vừa tò mò, vừa day dứt. Với người tin vào giai thoại, đó là dấu vết của một số phận đặc biệt trong cung cấm. Với người nhìn bằng con mắt khoa học, đó là hiện tượng cần được lý giải bằng điều kiện bảo quản, môi trường địa cung và kỹ thuật mai táng cổ. Còn với những ai quan tâm đến lịch sử, câu chuyện ấy là lời nhắc về sự mong manh của các di sản trước biến động thời cuộc.

Sau gần một thế kỷ kể từ vụ đào trộm Thanh Đông Lăng, bí ẩn quanh di thể Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu vẫn tiếp tục được nhắc lại như một lát cắt đặc biệt của lịch sử nhà Thanh. Đằng sau lớp màu huyền bí là câu chuyện về quyền lực, tình yêu, cái chết, kỹ thuật cổ xưa và cả trách nhiệm bảo vệ những di sản không thể tái tạo.

Lăng mộ có thể bị mở ra, bảo vật có thể thất lạc, nhưng những câu chuyện còn lại vẫn khiến hậu thế không ngừng suy ngẫm. Và trong số đó, "nụ cười sau 153 năm" của người phụ nữ trong Dụ Lăng Càn Long vẫn là một trong những chi tiết gây ám ảnh nhất.

