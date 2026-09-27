HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mitsubishi Attrage mới lộ thông số tại Việt Nam: 2 phiên bản, 'uống' xăng nhỉnh hơn, dễ ra mắt năm nay

Vĩnh Phúc
|

Trước đó, Mitsubishi Attrage từng được đại lý "xả kho" với giá bán chỉ 300 triệu đồng cho các mẫu xe thuộc đời 2025.

Thông tin Mitsubishi Attrage mới tại Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin nhãn dán năng lượng cho 2 phiên bản Mitsubishi Attrage vào giữa tháng này. Thông tin này được cung cấp bởi Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam. Hai phiên bản có tên thương mại là Attrage GLX và Attrage GLS-P.

Đối với bản Attrage GLX, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 5,32 l/100 km. Trong khi đó, bản GLS-P là 5,34 l/100 km. Trên Attrage đang được Suzuki Việt Nam phân phối, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,3 l/100 km.

Cả 2 phiên bản cùng dùng chung động cơ mang mã 3A92. Đây là loại động cơ đang được dùng cho Attrage hiện hành. Khối động cơ này là loại 1.2L, 3 xy-lanh, sản sinh công suất 77 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm.

- Ảnh 1.

Thông tin nhãn dán năng lượng của Mitsubishi Attrage mới. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Việc xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm chưa đồng nghĩa Mitsubishi xác nhận kế hoạch mở bán xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin các đại lý liên tục xả kho Attrage trước đó không lâu càng khiến cho nhiều người tin rằng phiên bản mới của mẫu sedan này sẽ sớm được mở bán.

Giá xe Mitsubishi Attrage hiện được niêm yết ở mức giá 380 triệu cho bản MT, 490 triệu cho bản AT Premium. Thực tế, giá xe chỉ còn từ 300 triệu đồng nếu khách chọn xe có số VIN 2025. Với giá bán này, Attrage đang tạo áp lực lớn lên các mẫu xe như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.

Attrage mới có gì khác?

Đầu tháng 7 năm nay, Mitsubishi Attrage phiên bản mới được giới thiệu tại Thái Lan. Tính đến hiện tại, nền tảng thiết kế cơ sở của dòng xe này đã bước sang tuổi thứ 15.

Điểm thay đổi nhiều nhất trên phiên bản mới tập trung ở phần đầu xe. Cụm lưới tản nhiệt tạo hình thể thao hơn, gợi nhớ đến dòng xe huyền thoại Lancer Evolution đã bị khai tử từ lâu. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield làm mới với các thanh nẹp dày hơn và được sơn đen thay vì mạ chrome sáng bóng. Không gian nội thất của xe gần như được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

- Ảnh 2.

Mitsubishi Attrage 2026 chỉ tập trung thay đổi phần đầu xe. Ảnh: Mitsubishi

Tại Thái Lan, Attrage được trang bị hệ thống ADAS. Hệ thống này gồm giảm thiểu va chạm phía trước trong phạm vi tốc độ thấp và hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn. Các tính năng này sử dụng cảm biến radar có khả năng phát hiện vật cản phía trước ở khoảng cách lên đến 4 m.

Mazda CX-6e sắp ra mắt gần Việt Nam: SUV điện trên phân khúc CX-5, đầy pin có thể chạy Hà Nội - Quảng Trị
Tags

Mitsubishi Attrage

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thái Lan

Mitsubishi

Tin nóng trong ngày

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại