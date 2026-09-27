Mitsubishi Attrage mới lộ thông số tại Việt Nam: 2 phiên bản, 'uống' xăng nhỉnh hơn, dễ ra mắt năm nay

Trước đó, Mitsubishi Attrage từng được đại lý "xả kho" với giá bán chỉ 300 triệu đồng cho các mẫu xe thuộc đời 2025.

Thông tin Mitsubishi Attrage mới tại Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin nhãn dán năng lượng cho 2 phiên bản Mitsubishi Attrage vào giữa tháng này. Thông tin này được cung cấp bởi Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam. Hai phiên bản có tên thương mại là Attrage GLX và Attrage GLS-P.

Đối với bản Attrage GLX, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 5,32 l/100 km. Trong khi đó, bản GLS-P là 5,34 l/100 km. Trên Attrage đang được Suzuki Việt Nam phân phối, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,3 l/100 km.

Cả 2 phiên bản cùng dùng chung động cơ mang mã 3A92. Đây là loại động cơ đang được dùng cho Attrage hiện hành. Khối động cơ này là loại 1.2L, 3 xy-lanh, sản sinh công suất 77 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm.

Thông tin nhãn dán năng lượng của Mitsubishi Attrage mới. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Việc xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm chưa đồng nghĩa Mitsubishi xác nhận kế hoạch mở bán xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin các đại lý liên tục xả kho Attrage trước đó không lâu càng khiến cho nhiều người tin rằng phiên bản mới của mẫu sedan này sẽ sớm được mở bán.

Giá xe Mitsubishi Attrage hiện được niêm yết ở mức giá 380 triệu cho bản MT, 490 triệu cho bản AT Premium. Thực tế, giá xe chỉ còn từ 300 triệu đồng nếu khách chọn xe có số VIN 2025. Với giá bán này, Attrage đang tạo áp lực lớn lên các mẫu xe như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.

Attrage mới có gì khác?

Đầu tháng 7 năm nay, Mitsubishi Attrage phiên bản mới được giới thiệu tại Thái Lan. Tính đến hiện tại, nền tảng thiết kế cơ sở của dòng xe này đã bước sang tuổi thứ 15.

Điểm thay đổi nhiều nhất trên phiên bản mới tập trung ở phần đầu xe. Cụm lưới tản nhiệt tạo hình thể thao hơn, gợi nhớ đến dòng xe huyền thoại Lancer Evolution đã bị khai tử từ lâu. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield làm mới với các thanh nẹp dày hơn và được sơn đen thay vì mạ chrome sáng bóng. Không gian nội thất của xe gần như được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Mitsubishi Attrage 2026 chỉ tập trung thay đổi phần đầu xe. Ảnh: Mitsubishi

Tại Thái Lan, Attrage được trang bị hệ thống ADAS. Hệ thống này gồm giảm thiểu va chạm phía trước trong phạm vi tốc độ thấp và hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn. Các tính năng này sử dụng cảm biến radar có khả năng phát hiện vật cản phía trước ở khoảng cách lên đến 4 m.