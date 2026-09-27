Mazda CX-6e chốt ngày ra mắt gần Việt Nam, pin 77,9 kWh, chạy 600 km/sạc.
Mazda CX-6e sắp ra mắt gần Việt Nam: SUV điện trên phân khúc CX-5, đầy pin có thể chạy Hà Nội - Quảng Trị
Văn Chế |
Mazda CX-6e sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 7/10/2026, đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc SUV điện cỡ trung.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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