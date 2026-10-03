Mirage 2000-5F của Ukraine lần đầu phá hủy tên lửa Banderol bằng pháo

Việc sử dụng pháo để bắn hạ tên lửa hành trình là chiến công hy hữu trong môi trường tác chiến ngày nay.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F do Pháp sản xuất đã bắn hạ 1 tên lửa hành trình cỡ nhỏ S8000 Banderol của Nga. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử pháo hàng không tích hợp bắn rơi tên lửa hành trình.

Theo báo cáo của French Aid to Europe, Pháp đã chuyển giao loại tiêm kích này cho Ukraine bằng cách rút trực tiếp từ trang bị của Lực lượng Không quân Vũ trụ nước này vào năm 2025.

Vũ khí tầm ngắn của chiếc tiêm kích hạng nhẹ này là 2 khẩu pháo tự động DEFA 554 cỡ 30mm, được lắp đặt vào thân máy bay.

Chiến đấu cỡ Mirage 2000-5F có 125 viên đạn mỗi khẩu pháo, tốc độ bắn đạt 1.800 viên/phút. Loại đạn sử dụng là đạn nổ mảnh và xuyên giáp gây cháy cỡ 30x113 mm, có vận tốc ban đầu khoảng 815m/s.

Phi công người Ukraine và máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F.

Trong khi đó, tên lửa S8000 Banderol được phát triển bởi công ty Kronstadt của Nga. Tốc độ tối đa của nó trong khoảng 620 - 650km/h, tốc độ hành trình là 520 - 560km/h.

Với vận tốc khá chậm như trên, đây thực chất là một tên lửa "lai ghép" với máy bay không người lái, có thể bị tiêm kích bắn hạ bằng pháo khi tiếp cận ở cự ly gần.

Khi phóng, tên lửa sử dụng động cơ phản lực turbo do Công ty Swiwin của Trung Quốc sản xuất, nặng chỉ 8,5kg. Ở tốc độ tối đa 65.000 vòng/phút, động cơ này tạo ra lực đẩy lên tới 81,6kgf. Với các đặc tính động cơ như vậy, tầm bay dự kiến của tên lửa đạt 500km.

Tên lửa được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh loại OFBCH-150 với tổng khối lượng 114,3kg, trong đó 49,5kg là chất nổ, còn lại là mảnh văng.