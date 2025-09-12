Không lực Hoa Kỳ (USAF) hiện đang cân nhắc kéo dài thời hạn sử dụng của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III vốn đã được đưa vào sử dụng từ năm 1970.

Điều này xảy ra bất chấp việc Lầu Năm Góc đang có một chương trình mới cho ICBM LGM-35 Sentinel để thay thế LGM-30G Minuteman III.

Tuy nhiên theo dữ liệu mới từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Hoa Kỳ (GAO), dự án này cuối cùng đã thất bại.

Vậy nên nếu trước đây tuổi thọ của ICBM Minuteman III được ấn định là năm 2026, thì giờ đây chúng được lên kế hoạch kéo dài hoạt động thêm 24 năm nữa.

Về cơ bản, chúng ta đang nói về việc ban quản lý chương trình ICBM này tiến hành phân tích và kết luận rằng kịch bản như vậy hoàn toàn có thật.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-35 Sentinel chưa thể về đích đã buộc LGM-30G Minuteman III phải tiếp tục phục vụ.

Mặc dù có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của dự án Sentinel, bao gồm cả việc chi phí dự kiến của chương trình tăng đáng kể, nhưng tiêu chí quan trọng nhất là kế hoạch không khả thi trong việc tái sử dụng cơ sở hạ tầng mặt đất hiện có, bao gồm silo, trung tâm chỉ huy và mạng lưới thông tin liên lạc, tờ Defense One cho biết.

Hơn nữa, USAF đã nghiên cứu khả năng kéo dài tuổi thọ của tên lửa Minuteman ngay cả trước khi chương trình Sentinel bị tạm dừng vào năm 2024.

Hiện tại họ xác định rằng xét theo tình hình thực tế, các vụ phóng thử nghiệm Minuteman III sẽ tiếp tục cho đến năm 2045.

Báo cáo của GAO cũng nêu rõ Không lực Hoa Kỳ nhìn chung không lập kế hoạch cẩn thận để tránh phát sinh thêm chi phí nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Tài liệu cũng lưu ý rằng Lầu Năm Góc đồng ý với kết luận của họ về tình hình hiện tại.

Hãy nhớ rằng nếu lúc đầu chi phí cho dự án ICBM LGM-35A Sentinel thế hệ mới được ước tính dưới 80 tỷ đô la, thì đến năm 2024, con số này đã tăng gấp đôi - lên hơn 160 tỷ đô la bởi một lý do khá tầm thường - đánh giá thấp chi phí cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc vận hành dự án.