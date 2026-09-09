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"Minh tinh màn bạc" U80 Kiều Chinh xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ ra mắt phim mới

Gia Linh
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Ở tuổi U80 nhưng "Minh tinh màn bạc" Kiều Chinh vẫn trẻ trung, rạng rỡ khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt.

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Tối 8/9, bộ phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt chính thức có buổi công chiếu tại Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên như NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên, Lê Phương, Kathy Uyên, Như Vân, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Xuân Phúc, Long Đẹp Trai, Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh...

Tác phẩm được đạo diễn J. Robert Schulz xây dựng từ những ký ức tuổi thơ và câu chuyện gia đình của họa sĩ, nhà điêu khắc gốc Việt - Sir Daniel K. Winn. Trước khi đến với khán giả Việt Nam, phim từng xuất hiện tại nhiều sự kiện, liên hoan phim trong nước và quốc tế như Cannes Prestige Summit 2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và Liên hoan phim Quốc tế Los Angeles Tribune (LATIFF).

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Các nghệ sĩ đến ủng hộ bộ phim.

Tâm điểm trên thảm đỏ là sự xuất hiện của "minh tinh màn bạc" Kiều Chinh trong vai bà nội Hương. Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ trở lại với một nhân vật được xây dựng từ những ký ức có thật của Sir Daniel K. Winn.

Trong phim, bà nội Hương là người phụ nữ Việt Nam giàu tình yêu thương, luôn âm thầm hy sinh cho gia đình. Mối quan hệ giữa bà Hương và cậu bé cu Đen cũng là trục cảm xúc quan trọng của tác phẩm.

Xuất hiện tại sự kiện với phong thái sang trọng, rạng rỡ, Kiều Chinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khách mời. Sự trở lại của nữ nghệ sĩ càng được chú ý khi đây là vai diễn gắn với câu chuyện đời thực và những ký ức gia đình của Sir Daniel K. Winn.

Đồng hành cùng Kiều Chinh trên thảm đỏ là Sir Daniel K. Winn, đạo diễn J. Robert Schulz cùng dàn diễn viên Uy Nhân, Lê Anh Huy, Samuel An, Lan Thy... Lan Thy gây chú ý với diện mạo rạng rỡ. Nữ diễn viên cũng có khoảnh khắc tình cảm bên ông xã - nhạc trưởng trên thảm đỏ.

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Ekip đoàn làm phim.

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Diễn viên nhí Uy Nhân

Đáng chú ý, diễn viên nhí Uy Nhân được vinh danh với giải "Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất" tại LATIFF 2026. Đây cũng là lần đầu Uy Nhân đảm nhận vai chính trên màn ảnh.

Sir Daniel K. Winn, nhân vật có câu chuyện cuộc đời trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim, xúc động chia sẻ: "Tuy đây là câu chuyện về cuộc đời của riêng cá nhân tôi nhưng tôi tin rằng khi xem, khán giả sẽ thấy mình trong câu chuyện".

Đạo diễn J. Robert Schulz cho biết anh hạnh phúc khi bộ phim sau thời gian dài chuẩn bị và thực hiện đã sắp đến với khán giả.

"Đây là một dự án điện ảnh đầy tâm huyết của ê-kíp kết hợp giữa hai nước Việt - Mỹ. Tôi hy vọng khán giả sẽ yêu thương và đón nhận bộ phim một cách tích cực", đạo diễn chia sẻ.

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Hình ảnh trong phim.

Sau suất chiếu đầu tiên, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt để lại nhiều dư âm với câu chuyện dung dị về tình thân, nguồn cội và những ký ức gia đình.

Phim không tập trung tái hiện những biến cố lịch sử lớn mà nhìn thời cuộc qua số phận của một gia đình. Trung tâm câu chuyện là cu Đen - cậu bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội Hương.

Những khoảnh khắc đời thường như làm bánh cuốn, được bà chăm sóc, ru ngủ hay nghe những câu chuyện nhỏ dần trở thành ký ức quý giá. Chính sự bình dị ấy khiến khoảnh khắc chia ly sau đó trở nên day dứt, khiến nhiều khán giả xúc động, thậm chí rơi nước mắt.

Sự kết hợp giữa Kiều Chinh và Uy Nhân trong vai bà nội Hương và cu Đen được xem là điểm nhấn cảm xúc của phim. Những ánh mắt, cử chỉ gần gũi và sự gắn bó tự nhiên giữa hai bà cháu giúp tình cảm được thể hiện chân thật, đồng thời làm nỗi đau của cuộc chia ly trở nên ám ảnh hơn.

Kiều Chinh chia sẻ về vai diễn: "Đây là một nhân vật điển hình cho người phụ nữ Việt Nam - luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình. Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ yêu thương và trân trọng những người phụ nữ trong gia đình mình nhiều hơn".

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"Minh tinh màn bạc" U80 Kiều Chinh rạng rỡ trên thảm đỏ.

Bên cạnh tuyến bà cháu, các nhân vật ba Long do Samuel An đảm nhận và mẹ kế do Lan Thy thủ vai góp phần mở rộng câu chuyện gia đình, cho thấy mỗi người đều có những lựa chọn, cách yêu thương và nỗi đau riêng trước những biến động ngoài ý muốn.

Từ câu chuyện riêng của Sir Daniel K. Winn, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt hướng đến những cảm xúc mang tính phổ quát như tình thân, ký ức về ông bà, cha mẹ, quê hương và những cuộc chia xa.

Với người lớn, bộ phim có thể gợi lại những ký ức về gia đình và những người thân từng đi qua cuộc đời. Với khán giả trẻ, tác phẩm đặt ra câu chuyện về sự trưởng thành, thấu hiểu những hy sinh của thế hệ trước và hành trình tìm về nguồn cội.

Sau hành trình tại nhiều sự kiện và liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt chính thức đến với khán giả Việt Nam từ 11/9/2026.

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Kiều Chinh

tạm biệt

Daniel K. Winn

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