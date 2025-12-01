Minh Hằng phản ứng khi bị hỏi về bạn trai cũ: "Phải nói đích danh sao?"

Mới đây, chương trình 24h Showbiz đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Minh Hằng. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ phải đối diện thẳng thắn với những sự cố của mình trong quá trình làm nghề.



Minh Hằng và cú lộn mèo

Một trong những sự cố đáng nhớ nhất của Minh Hằng là cú lộn mèo ngã nhào trên sàn catwalk vào năm 2019 tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô nói: "Thực ra ngay từ lúc diễn tập tôi cũng chưa lộn đẹp, không thẳng được chân.

Tôi chỉ làm theo những gì trong kịch bản có. Thời điểm đó tôi đã quyết định như vậy thì tôi phải tự chịu trách nhiệm cho những cái chưa hoàn hảo.

Ngay hôm sau, tôi có lên một bài viết về vấn đề này. Tôi ví von rằng, cháu tôi chỉ mới 15 tháng tuổi và đang tập đi, lúc đi té lên té xuống nhưng vẫn cố tập đi bằng được.

Tôi nhìn vào cháu mình và học hỏi. Cháu tôi té đau nhưng vẫn đi bằng được thì tôi là người lớn, tại sao tôi lại không dám làm những cái mình chưa làm được.

Cũng có vài bạn đồng nghiệp nói về vấn đề đó với tôi. Họ nói chuyện với tôi một cách rất chân thành về những thứ tôi đã từng trải qua và nói ở góc độ vui vẻ, giải tỏa giúp tôi tâm lý. Các bạn nói với tôi rằng, tại sao phải sợ, đã làm rồi thì mình vẫn là mình thôi".

Tiếp đó, Minh Hằng được hỏi về "nối lại tình xưa" với bạn trai cũ. Nữ ca sĩ khá ngạc nhiên và phản ứng: "Phải nói đích danh sao? Ghê vậy trời!

Chúng ta vừa bước qua năm số 9 để tới năm số 1 thì cần giải quyết hết những chuyện trong quá khứ để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng vậy thôi.

Bản thân tôi là một người khá cởi mở và không chấp niệm những chuyện trong quá khứ. Chuyện quá khứ là của quá khứ, của con người tôi trong quá khứ. Hiện tại tôi bây giờ đã khác.

Tôi đã có một nền tảng vững chắc là gia đình. Tôi chưa nói mình quá trưởng thành nhưng rõ ràng tôi trưởng thành hơn trước đây. Vì thế, chuyện gì bỏ qua được thì tôi đã bỏ qua. Người nào tôi có thể gặp lại được thì tôi cũng sẵn sàng cho điều đó. Đó là về tâm thế.

Tôi có biết bao người bạn trong showbiz. Mọi người có thể thấy đợt này tôi comeback lại trên TikTok đã đi nhảy dạo cùng rất nhiều người. Tôi được các anh chị em hỗ trợ rất nhiều. Ở đâu cũng có tình người".