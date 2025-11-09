Minh Hằng bị lừa

Tập 6 Running Man Vietnam lên sóng tối 8/11 với chủ đề Huyền thoại già gân. Tập thi mang thông điệp thời gian có thể lấy đi nhan sắc và tuổi trẻ, nhưng không thể dập tắt tinh thần sống tích cực, tràn đầy năng lượng trong mỗi người.

Khách mời lần này là ca sĩ Minh Hằng. Lần trở lại sau nhiều năm, cô được dàn cast gọi là Lão Trư, phiên bản già của biệt danh quen thuộc bé Heo. Lần này, Minh Hằng trở thành nạn nhân, liên tục ăn cú lừa của dàn cast.

Theo kịch bản, Minh Hằng đảm nhận vai gián điệp bí mật với nhiệm vụ thâm nhập viện dưỡng lão R và truy tìm gián điệp đang trà trộn trong nhóm. Cô không biết ê-kíp chương trình âm thầm bắt tay toàn bộ dàn cast để lừa ngược lại khách mời.

Gián điệp giả được chọn là Quang Trung, người từng liên tục “chết sớm” ở các tập trước. Cả nhóm phối hợp biến tập 6 thành vở kịch hoàn hảo, phải lừa cho bằng được Minh Hằng.

Phần chơi đầu tiên là thử thách Giải mã ký ức thanh xuân, yêu cầu trả lời câu hỏi về khách mời Minh Hằng. Tưởng rằng đây là phần ưu ái của nữ ca sĩ, thực chất dàn cast biết trước đáp án, qua mặt khách mời.

Để đánh lừa Lão Trư, họ vừa trả lời đúng vừa cố tỏ ra bất ngờ, khiến cô hoàn toàn tin tưởng. Dù vậy, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát hay Quân A.P vẫn nhiều lần nói sai vì quên kịch bản. Kết thúc phần chơi, Trấn Thành giành được huy hiệu Già Gân đầu tiên.

Ở phần thi Ca khúc thanh xuân, các thành viên chạy đua trên phao nổi để giành micro và trả lời tên bài hát. Cặp đấu mở màn Minh Hằng - Anh Tú Atus tranh giành quyết liệt. Dù có lợi thế thể lực, Anh Tú hiểu nhầm luật và để thua khách mời.

Các cặp đấu sau cũng hỗn loạn khi Trấn Thành - Quang Trung được ví như bò biển và bọt biển, Liên Bỉnh Phát - Quân A.P tranh nhau tới rơi tóc giả. Anh Tú Atus gặp sự cố trang phục muối mặt.

Kết quả, Minh Hằng thắng phần thi, mang về huy hiệu Già Gân đầu tiên, vẫn chưa biết bản thân đang là con mồi bị lừa.

Đến phần cao trào cuộc đua xé bảng tên, Minh Hằng tin bản thân đang làm chủ cuộc chơi với nhiệm vụ tìm gián điệp thật. Trong khi đó, dàn cast nhận lệnh giả vờ thua để khách mời thắng, thực chất cùng nhau dựng nên chiếc bẫy khác.

Những phần chơi bạo lực đậm chất Running Man ở tập 6.

Quang Trung đóng vai đồng minh, sát cánh cùng Minh Hằng, liên tục tung hứng để cô tin tưởng. Dàn cast còn lại giả vờ thua dần, khiến Minh Hằng ngày càng tự tin và hả hê khi xé được 6 bảng tên liên tiếp. Thế nhưng, đến khi chỉ còn cái tên cuối, nữ ca sĩ nhận ra bản thân thực sự là con mồi.

Khoảnh khắc “vỡ lẽ” khiến Minh Hằng đứng hình, gương mặt ngơ ngác và cười bất lực. Các thành viên cười trên nỗi đau của khách mời, trong khi Trấn Thành nói: "Đây là Running Man không phải Ngu Si Man để một mình em xé hết chúng tôi".

Qua 6 tập, Running Man mùa 3 liên tục mang đến những cú lừa. Dù bị dắt từ đầu đến cuối, Minh Hằng ghi điểm nhờ sự chịu chơi. Trên mạng xã hội, khán giả đánh giá đây là một trong những tập chơi đáng nhớ. Minh Hằng tiếp nối Anh Đức trở thành khách mời "bị lừa" nhiều nhất chương trình.

Ở mùa 1, Anh Đức từng phẫn nộ khi bị dàn cast Running Man phá đám. Anh thất vọng, bất ngờ khi bản thân bị chương trình lừa từ đầu đến cuối. Tập có Anh Đức cũng là một trong những tập thi có rating cao nhất Running Man mùa 1.