Military Chronicle: Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle là cơ hội có một không hai đối với Iran

Sao Đỏ |

Theo tờ Military Chronicle, nếu Iran tiến hành thành công vụ tấn công vào tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp sẽ phơi bày điểm yếu rất lớn của NATO.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 1.

Một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhằm vào tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, hiện đang được điều đến Địa Trung Hải, sẽ phơi bày điểm yếu của NATO. Tờ Military Chronicle đã nêu rõ những hậu quả của bước đi như vậy.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 2.

Theo tác giả bài phân tích, việc phá hủy hoặc thậm chí chỉ làm hư hại hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này sẽ cho thấy những khiếm khuyết trong công nghệ quân sự của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 3.

Hơn nữa, viễn cảnh tàu sân bay Charles de Gaulle bị vô hiệu hóa sẽ tước đi vị thế của Pháp như một cường quốc có khả năng triển khai sức mạnh không quân trên quãng đường dài.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 4.

Theo đánh giá của các nhà phân tích trên tờ Military Chronicle, cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay Pháp là một cơ hội duy nhất cho Iran.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 5.

"Đây sẽ là tín hiệu gửi đến các quốc gia khác (Trung Quốc, Nga) rằng khối quân sự phương Tây có thể bị tấn công từng phần, nhắm mục tiêu vào từng thành viên NATO riêng lẻ ở các khu vực "trung lập'", bản báo cáo nêu rõ.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 6.

Chiếc tàu sân bay duy nhất còn hoạt động của Pháp được đưa vào biên chế năm 2000. Phi đội máy bay trên hạm có quy mô 40 chiếc, bao gồm trực thăng, máy bay cảnh báo sớm trên không và tiêm kích đa năng Rafale-M.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 7.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh, trước đó vào tháng 2, nhà báo Peter Suciu của Tạp chí Forbes nhận định rằng với những phương tiện hiện có, Iran gần như không thể đánh chìm một tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Tấn công tàu sân bay Charles de Gaulle: Cơ hội cho Iran phơi bày điểm yếu NATO - Ảnh 8.

Mặc dù kích thước nhỏ hơn những siêu tàu sân bay của Mỹ nhưng chiếc Charles de Gaulle cũng không thua kém bao nhiêu về khả năng tấn công lẫn phòng thủ, cho nên nó vẫn bị xem là mục tiêu nằm ngoài tầm với của lực lượng vũ trang Iran.

Tags

quân sự

Iran

Tàu sân bay Charles de Gaulle

