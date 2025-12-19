Đáng kể nhất dĩ nhiên là chiếc tiêm kích MiG-31 với đầy đủ đạn dược, đang đậu tại sân bay, cũng bị máy bay không người lái tấn công phá hủy. MiG-31 được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao trung bình và lớn.