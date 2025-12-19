Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Belbek ở trên bán đảo Crimea, đánh trúng một tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 đang mang theo đầy đủ đạn dược, và các thành phần của nhiều hệ thống phòng không tối tân.
MiG-31 với đầy đủ đạn dược bị phá hủy sau cuộc tấn công của UAV
Sao Đỏ |
Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục thực hiện một chiến dịch tấn công hiệu quả thông qua sử dụng máy bay không người lái.
