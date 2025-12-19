HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MiG-31 với đầy đủ đạn dược bị phá hủy sau cuộc tấn công của UAV

Sao Đỏ |

Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục thực hiện một chiến dịch tấn công hiệu quả thông qua sử dụng máy bay không người lái.

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Belbek ở trên bán đảo Crimea, đánh trúng một tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 đang mang theo đầy đủ đạn dược, và các thành phần của nhiều hệ thống phòng không tối tân.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) báo cáo rằng chiến dịch thành công đã được lực lượng thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thực hiện vào ngày 18 tháng 12.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 2.

Hình ảnh về cuộc tấn công đã được người dân địa phương ghi lại và đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội, cho thấy các vụ nổ và nỗ lực của Quân đội Nga nhằm bắn hạ máy bay không người lái cảm tử của Ukraine.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 3.

Đặc biệt, đã ghi nhận việc phá hủy hai tổ hợp radar cảnh giới tầm cực xa Nebo-SVU, trạm radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf, và hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S2.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 4.

Đáng kể nhất dĩ nhiên là chiếc tiêm kích MiG-31 với đầy đủ đạn dược, đang đậu tại sân bay, cũng bị máy bay không người lái tấn công phá hủy. MiG-31 được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở độ cao trung bình và lớn.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 5.

Việc phá hủy và làm hư hại các mục tiêu này đã gây ra sự suy yếu đáng kể đối với lá chắn phòng không của Nga trên bán đảo Crimea, cũng như hạn chế khả năng kiểm soát không phận của chúng họ.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 6.

Đại diện Cơ quan An ninh Ukraine nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy làm suy yếu năng lực quân sự của Liên bang Nga ở khu vực bán đảo Crimea và làm giảm khả năng xảy ra những hành động quân sự tiếp theo.

MiG - 31 bị phá hủy tại sân bay Crimea sau cuộc tấn công của UAV Ukraine - Ảnh 7.

Thông qua những sự kiện trên, có thể thấy máy bay không người lái cảm tử đơn giản và rẻ tiền đang thay đổi cách thức tấn công, tránh phụ thuộc vào tên lửa đạn đạo hay hành trình giá thành cao cũng như khó sản xuất.

Mẫu iPhone "bình cũ rượu thơm", giảm kịch giá còn 11 triệu: Hàng mới cứng, rẻ, đẹp, đáng mua nhất cuối 2025
Tags

UAV

quân sự

mig-31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại