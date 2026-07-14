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Miệng khen tiền số, ông Trump âm thầm đem 1,4 tỷ USD tiền lãi đầu tư gấp 4 lần vào 2 loại tài sản truyền thống

Anh Dũng
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Các bản kê khai tài chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy dù thúc đẩy tiền số, ông vẫn dành một số tiền đáng kể cho các kênh đầu tư an toàn hơn.

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Theo các báo cáo tài chính mới nhất mà Tổng thống Mỹ nộp cho Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ, ông Trump đã thu về hơn 1,4 tỷ USD trong năm 2025 từ các dự án tiền số của gia đình, bao gồm hệ sinh thái tài chính phi tập trung World Liberty Financial và đồng meme TRUMP.

Trong khi đó, theo phân tích của Reuters, danh mục cổ phiếu và trái phiếu của ông Trump đã tăng ít nhất 4 lần khi có dòng tiền từ tiền số. Tổng thống Mỹ nắm giữ từ 703 triệu USD đến 2,6 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu tính đến cuối năm 2025, tăng vọt so với mức từ 225 triệu USD đến 608 triệu USD cuối năm 2024.

Mặc dù ông Trump vẫn giữ lại một phần tiền thu được từ tiền số, các chuyên gia nhận định hoạt động kinh tế cá nhân của ông Trump cho thấy ông không coi tiền số là phương tiện lưu trữ tài sản chính.

Ngoài đồng meme TRUMP và token World Liberty, ông Trump không báo cáo việc mua cổ phần trong hai công ty tiền điện tử niêm yết công khai được hậu thuẫn bởi các con trai ông là Eric Trump và Donald Trump Jr.

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Giám đốc Dự án Chính sách Tài sản Kỹ thuật số Timothy Massad tại Trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard nhận định rằng mặc dù ông Trump liên tục ca ngợi tiền số, thể hiện quyết tâm biến Mỹ thành thủ phủ tiền số thế giới, bản kê khai cho thấy chiến lược của ông hoàn toàn khác. Ông Trump kiếm tiền nhanh từ tiền số thông qua việc bán đồng meme và token World Liberty, sau dó đầu tư phần lợi nhuận vào các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu.

Các báo cáo cho biết số tiền này chỉ là ước lượng, không phải con số chính xác. Reuters không thể xác định ông Trump lấy chính xác bao nhiều tiền lãi từ đầu tư tiền số để rót vào cổ phiếu và trái phiếu.

Theo Reuters

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Tags

Mỹ

đại học Harvard

Donald Trump

tiền số

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