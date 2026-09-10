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Miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài, miền Bắc giảm nhiệt

Nguyễn Hoài
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Hôm nay (10/9), miền Trung bắt đầu bước vào đợt mưa lớn có thể kéo dài nhiều ngày với vùng ảnh hưởng rất rộng. Miền Bắc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm qua.

Sáng sớm nay, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh. Dự báo ngày và đêm nay, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ.

Dự báo ngày mai (11/9) là ngày nền nhiệt miền Bắc xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh yếu lần này với nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Dự báo thời tiết: Miền Trung mưa lớn kéo dài , Miền Bắc giảm nhiệt Trong năm 2026 - Ảnh 1.

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài từ hôm nay (10/9).

Miền Trung từ hôm nay bắt đầu bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày với diễn biến rất phức tạp.

Cụ thể ngày và đêm 10/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Sang ngày và đêm 11/9, mưa tập trung từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 12/9, trọng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng với cường độ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, tỉnh Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay và ngày mai (10-11/9) cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, Bình Định và Phú Yên cũ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Tags

Miền Trung

Miền Bắc

mưa lớn

không khí lạnh

Lạng Sơn

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