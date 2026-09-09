Nóng: Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn

Ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Công văn gửi UBND các phường, xã cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường công tác quản lý bán trú năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú

Rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian; đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

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2. Tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị; bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận.

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Không tiếp nhận, sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản; không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Thực đơn phải bảo đảm đủ lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp nhóm tuổi, cấp học; tăng tính đa dạng, phù hợp theo mùa và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

3. Thực hiện nghiêm việc sử dụng Hệ thống HanoiCheck

Các đơn vị khai thác và sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Thành phố (HanoiCheck) trong công tác quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn của Thành phố.

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Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin thuộc trách nhiệm của đơn vị, trong đó chú trọng:

- Hồ sơ, thông tin của cơ sở cung cấp;

- Nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng;

- Thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín;

- Thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn;

- Kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai theo quy định.

Nghiên cứu, sử dụng Ngân hàng thực đơn trên HanoiCheck phù hợp với độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng và điều kiện tổ chức thực tế của nhà trường; trường hợp điều chỉnh, thay thế món ăn phải bảo đảm giá trị dinh dưỡng tương đương và thực hiện công khai theo quy định.

4. Tăng cường trách nhiệm của đơn vị cung cấp và xử lý các trường hợp không bảo đảm cam kết

Cơ sở giáo dục thường xuyên đánh giá việc thực hiện của đơn vị cung cấp trên cơ sở hợp đồng, hồ sơ đã cam kết và kết quả cung cấp thực tế, nhất là về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ.

Đối với tồn tại có thể khắc phục, yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục ngay, không để lặp lại. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền căn cứ hợp đồng, tính chất, mức độ và quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng thẩm quyền, trình tự; đồng thời chủ động phương án thay thế để không làm ảnh hưởng quyền lợi của

học sinh.

5. Tăng cường công khai và sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh

Thực hiện công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan đến tổ chức bữa ăn bán trú; tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của nhà trường.

Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi kịp thời các ý kiến của cha mẹ học sinh; khi có vấn đề phát sinh phải chủ động cung cấp thông tin khách quan, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế để thông tin không đầy đủ gây tâm lý lo lắng trong cha mẹ học sinh.

6. Tăng cường kiểm tra, xử lý và chế độ thông tin báo cáo

UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nội dung trên; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các đơn vị có phản ánh hoặc nhà cung cấp phục vụ nhiều cơ sở giáo dục; kịp thời xử lý theo thẩm quyền.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở tổ chức rà soát ngay việc thực hiện tại đơn vị; chủ động khắc phục các tồn tại; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác tổ chức bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện thực phẩm, suất ăn có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, phải dừng sử dụng đối với thực phẩm, suất ăn có nguy cơ; bảo quản mẫu, hồ sơ, thông tin liên quan; báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền và phối hợp truy xuất nguồn gốc, xử lý theo quy định.