"Miền đất hứa" mới lộ diện: Dòng tiền đầu tư ồ ạt chảy về một khu vực ở miền Trung

Đà Nẵng sở hữu vị trí địa chiến lược đặc biệt, nền tảng vững chắc cho một trung tâm tài chính trong tương lai.

Thành phố sở hữu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Địa phương này đang ưu tiên phát triển các công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo và blockchain, với mục tiêu trở thành "phòng thí nghiệm công nghệ" của Việt Nam trong tương lai.

Chính vì vậy, Đà Nẵng trở thành "thỏi nam châm", "miền đất hứa" cho không ít cá nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thông tin từ Thống kê thành phố Đà Nẵng (Cục Thống kê), trong 10 tháng đầu năm, thành phố Đà Nẵng ghi nhận tổng vốn đầu tư tăng cao. Nguồn vốn đến từ cả các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Về thu hút đầu tư trong nước, tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, Đà Nẵng đã thu hút tổng vốn đầu tư đạt 208.507 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn thành phố có 85 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 114.356 tỷ đồng, tăng 93,2% về số dự án và tăng 347,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, có 32 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 95.098 tỷ đồng, tuy giảm 6 dự án nhưng tổng vốn điều chỉnh tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến 15.268 tỷ đồng, quy mô 188,6 ha và dân số khoảng 27.500 người. Dự án hiện đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, thành phố Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 500,60 triệu USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố cấp mới 105 dự án với tổng vốn đăng ký 264,79 triệu USD, tăng 59,1% về số dự án và tăng 31,8% về số vốn. Có 36 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn tăng thêm 142,62 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 39 lượt góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn 97,25 triệu USD.

UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến của các giao dịch và dòng vốn quốc tế, dựa trên ba trụ cột: Tài chính xanh, tài chính thương mại, fintech và tài sản số.

Có được những thành tực trên là nhờ nỗ lực của Đà Nẵng trong việc hoàn thiện môi trường chính sách và kinh doanh, củng cố vị thế là đô thị dẫn đầu về quản lý thông minh và phát triển bền vững.

Thành phố đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động, tăng vốn đầu tư. Các chương trình đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp được duy trì để giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Đà Nẵng đồng thời tăng tốc xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung, thu hút dòng vốn chất lượng thông qua các diễn đàn và hội nghị trực tuyến với các thị trường trọng điểm.

Thành phố kiên định chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình phát triển hiện đại và bền vững.