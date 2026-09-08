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Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón gió mùa, điều nguy hiểm lưu ý

Nguyễn Hoài
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Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc hôm nay (8/9) là 35-36 độ, trời oi nóng, không mưa. Nền nhiệt cao trước khi không khí lạnh về thường gây ra mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông rải rác trong chiều, tối nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ gồm Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ gồm Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Lào Cai ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Thời tiết miền Bắc hôm nay tăng Nhiệt trước gió mùa , cần chú ý thiên tai - Ảnh 1.

Nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay từ 32-35 độ, nội đô Hà Nội có thể cao hơn.

Dự báo từ khoảng ngày 9/9, miền Bắc đón không khí lạnh tràn về. Sự va chạm giữa các khối khí nóng - lạnh có thể gây ra thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng gián đoạn, ít mưa, riêng Quảng Trị và Huế trong chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 10/9, khu vực miền Trung có khả năng đón một đợt mưa lớn trên diện rộng do hoạt động của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và địa hình đón gió của miền Trung. Đợt mưa này có khả năng kéo dài nhiều ngày kèm theo các thiên tai như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo khoảng ngày 10-12/9, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới
Tags

Miền Bắc

gió mùa

không khí lạnh

mưa dông

hà nội

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