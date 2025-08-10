Miền Bắc sắp mưa to nhiều ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (10/8), khu vực Bắc Bộ bắt đầu có mưa.

Đêm nay, khu vực trên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng nắng nóng cục bộ.

Đến đêm 11 và ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng gián đoạn.

Dự báo, khoảng từ ngày 13-19/8, Bắc Bộ đón đợt mưa dông diện rộng, nắng nóng kết thúc.

Miền Bắc sắp có mưa dông kéo dài cả tuần (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng), nắng nóng dịu dần (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 26-35 độ, nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.