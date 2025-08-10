HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp mưa to nhiều ngày liên tiếp

Duy Anh |

Trong 2 ngày tới, Bắc Bộ có mưa vào chiều tối và đêm, ngày vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đến 13/8, khu vực này bước vào đợt mưa dông dài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (10/8), khu vực Bắc Bộ bắt đầu có mưa.

Đêm nay, khu vực trên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng nắng nóng cục bộ.

Đến đêm 11 và ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng gián đoạn.

Dự báo, khoảng từ ngày 13-19/8, Bắc Bộ đón đợt mưa dông diện rộng, nắng nóng kết thúc.

Miền Bắc sắp mưa to nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp có mưa dông kéo dài cả tuần (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng), nắng nóng dịu dần (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 26-35 độ, nhiệt độ giảm nhẹ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Công an tỉnh Hưng Yên ra cảnh báo quan trọng, hàng triệu người dân cần chú ý
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

Hay độc lạ

thời tiết ngày 11/8

thời tiết hà nội ngày 11/8

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại