Khi nào miền Bắc có mưa to nhiều ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (11/8), ở đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.

Hình thái thời tiết này còn kéo dài thêm 2 ngày nữa.

Dự báo, khoảng từ ngày 13-19/8, miền Bắc khả năng sẽ đón đợt mưa dông diện rộng (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng), nắng nóng tại các khu vực trên dịu dần.

Miền Bắc sắp có mưa dông kéo dài cả tuần, nắng nóng dịu dần (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.